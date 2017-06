ŠOKANTAN INTERVJU KOMPOZITORA: Kako je Bosanac ucenjivao Vesnu Zmijanac, sve tajne najvećih pevača estrade

Miša Marković je jedini pevač koji je pevačku karijeru prekinuo u vreme kada je bio jedan od najtiražnijih pevača PGP-a! Manuo se pevanja, iz želje da stvori neku novu muziku. Na zaprepašćenje mnogih, poznati zabavnjak okrenuo se folku i postao pravi muzički revolucionar. Krojio je pesme za najveće muzičke zvezde – Lepu Lukić, Nadu Topčagić, Vesnu Zmijanac, Lepu Brenu, Miroslava Ilića, Tomu Zdravkovića i skoro sve njegove pesme postale su veliki hitovi koji su nadživeli vreme u kojem su nastali.

Međutim, gotovo redovno dešavala mu se ista stvar – napravi pevaču hit, a pevač mu se više nikad ne javi!

"Lepi Lukić sam napisao pesmu "Srce je moja violina". To je pesma koja ju je vratila u život te ‘86. godine. Pre toga, snimila je neke pesme za Jugodisk koje su loše prošle, pa se vratila u PGP. Mnogi nisu hteli da rade sa njom. Sreo sam je u PGP-u i požalila mi se da je autori izbegavaju. Pružio sam joj ruku saradnje i obećao pesmu koja će je učiniti pevačicom godine."

Poverovala je?

"Nisam siguran da je poverovala, ali je pesmu uzela. Sećam se, dali su nam u PGP-u termin u studiju u 9 sati ujutru. Smatrali su da nije tiražna pevačica da bi joj dali neki prikladniji termin. Ja sam bio šokiran kako Lepa u 9 ujutru zvuči odlično. A ona je rekla Mišo, ko zna, zna. Otpevala je pesmu u studiju i sutradan otputovala u Australiju. Pesma je ubrzo puštena u etar i napravila haos! Lidija Habić iz PGP-a je Lepu zvala da se hitno vrati iz Australije. U rekordnom roku, pesma je postala ogroman hit. Proglašena je numerom godine, Lepa je postala pevačica godine, a bila je otpisana."

foto: Dragan Kadić

Koliko joj je trebalo da ti se javi?

"Dve i po decenije! Ma nije mi se javila da mi se zahvali, da mi kaže koju lepu reč. Dvadeset pet godina se nismo čuli, a onda sam uradio za nju pesme Proleće, jesen, zima, Baladu o majci… Nisam je pitao zašto mi se toliko dugo nije javila. Bilo mi je neprijatno…"

Razočaran si, ljut, povređen?

"Dugo sam bio razočaran, šokiran. Neshvatljivo mi je ponašanje pevača. Dok sam ja bio pevač, drugačija su bila nepisana pravila. Ako kompozitor pevaču uradi pesmu koja postane veliki hit, pevač čini sve da sa tim kompozitorom uradi narednu pesmu, ploču, album, kako god to zvali. A ja pevaču napravim hit koji ga vine u nebesa, a on se ponaša kao da sam mu neko zlo napravio! Ma i ne javi mi se! Stvarno to nikada neću razumeti."

Nadi Topčagić si dao pesmu Jutro je?

"Jesam, i sa njom je bila ista priča. Za 30 godina ne znam da li smo se čuli dva-tri puta. Jednom sam je pozvao da mi bude gost u emisiji na BN televiziji. Kad smo se čuli, rekla mi je da moramo da se vidimo. Naravno, nikad se nije javila."

foto: Dragan Kadić

Pevajući tvoje pesme, mnogi su zgrtali bogatstvo. Da li te je neko nekad častio?

"U to vreme, pesme se nisu plaćale. A što se tiče čašćavanja… Goca Lazarević mi je donela flašu pića. Uradio sam joj pesmu Koliba kraj puta, koju je na svadbama pevala i po deset puta za veče."

Ništa u kešu?

"Ma kakav keš! Svi oni u džepovima imaju zmije!"

Kakvo ti je iskustvo sa Merimom Njegomir?

"Lepo. Ona me je bar zvala da mi se zahvali kada je pesma Ruzmarin postigla veliki uspeh. Važila je za dobru pevačicu koja nema hit. Ruzmarin je to preokrenuo. Do tada je uzimala 500 maraka za veče. Posle te pesme, duplirala je cenu. Od nje sam čuo – Mišo, hvala ti, dao si mi prelepu pesmu! Lepo od nje."

foto: Damir Dervišagić

U kakvom sećanju ti je ostala Vesna Zmijanac?

"Ona je posebna priča! Ne da mi nije rekla hvala, nego je sebi pripisala mnoge zasluge nezasluženo. Nekad mi prekipi od njenih priča. Prvu pesmu je snimila sa Kemišem Nevero moja. Bio je to poluhit, možda je otišlo tridesetak hiljada primeraka te ploče. A onda je uradila album Ne kunite crne oči i napravila haos! Grunula je iz sve snage. Bosanac joj je producirao taj album. Mislim da je tiraž bio milionski! Posle takvog uspeha, Vesna je postala incident. Niko sa njom nije hteo da radi. Odgovornost je bila ogromna. Kako uraditi nešto isto toliko dobro? A ako se ne uradi toliko dobro, može da joj se upropasti karijera! Svi su se plašili kiksa!"

I Bosanac se plašio?

"On se povukao, valjda se uplašio, šta li… Sretnem ja Vesnu ispred PGP-a, a ona kaže Sam Bog te poslao! Ispričala mi je da je Bosanac izbegava, i na neki način ucenjuje… Pita ona mene imam li pesme za nju! Ja joj kažem da imam dve i ona pristane. Odem kod nje u Lješku ulicu, pokupim ostale pesme koje je imala, pozovem Lazara Ristovskog, oformim orkestar. Uradimo album Kunem ti se životom i ponovimo uspeh. Ode album u preko pola miliona primeraka. Tada je Vesna stekla ogromno poverenje u mene, prepustila mi sve…"

Kako se onda Bosanac ponovo uključio u priču sa Vesnom?

"Dođe vreme za sledeći album. Dogovorim se sa Vesnom da joj pola ploče uradim ja, a drugu polovinu pesama da donese. Svaki dan je dolazila kod mene, puna dva meseca. A onda mi ispriča da je Bosanac molio da ponovo radi sa njom, da je bio na ivici suza kad su pričali. I ja mu poručim da dođe kod mene, da se dogovorimo."

foto: Printskrin

Kad ti je pukao film?

"Dođe on kod mene ja mu kažem Dragane, ako ti je toliko stalo, uradi aranžmane za moje pesme, a ja ću ostalo. Sećam se, kuvam ja kafu u kuhinji, a on uzima kasetu sa pesmama i kaže: "E, sad ove pesme nisu ni tvoje, Vesna, ni Mišine, već moje i sve će po mome da se radi." Bio je prilično drčan. Meni padne mrak na oči, ostavim onu kafu. Otvorim vrata i podviknem: "Izvol'te napolje!" Nećeš ti meni u mojoj kući… A njoj kažem: "I ti idi kući, pa razmisli ko hoćeš da ti radi…""

Koliko vremena joj je trebalo da razmisli?

"Javila se posle dva-tri dana i rekla Stavljaj kafu! Bio sam neverovatno fer. Iako sam bio producent na mnogim pločama, nikad nikome nisam zasmetao, nikad nisam bio drčan i bahat kao Bosanac. U priču sa Vesninim albumom uključio sam i Batu Kovača. Bila je oduševljena. Govorio sam joj da uvek mora da bude korak ispred svih, da ima moderan pristup muzici, da treba da peva kultivisane pesme. Onda sam joj pustio pesmu Dina Merlina Nek’ padaju ćuskije, objasnio joj da je to moderan pravac. Pitala me je ko je taj Dino Merlin…"

A sad Vesna priča drugu priču!

"Slušaj, kad nam je posle nekoliko dana iz Sarajeva stigla kaseta sa pesmom "Jorgovani" i kad je čula pesmu, zavrljačila je onu kasetu da se sva raspala! Rekla mi je: "Je*o te Dino Merlin! Sat vremena mi je trebalo da onu jadnu, raspalu kasetu ponovo namotam nekako." Kad se samo setim koliko me je pičkarala i šta je sve govorila. Jedva sam je ubedio da su Jorgovani vanserijski hit… Zato mi se smuči kad počne da priča kako je ona eto znala da je to hit, i što svu slavu pripisuje sebi. Kad je vidim da na televiziji priča o tome, dođe mi da progutam ili polupam televizor!"

foto: Printskrin

Ne pominje te?

"Ma kakvi! Nikad nije ispričala pravu verziju, nikad nije rekla da sam joj ja trasirao put, da sam je jedva nagovorio da snimi Jorgovane sa Merlinom…"

Zašto joj nisi rekao u lice šta misliš o tome?

"Prosto, nije mi u karakteru da nekome direktno kažem nešto ružno, loše, da nekoga dovedem u neprijatnu situaciju. Eto, decenijma sam ćutao o nekim stvarima… Nema svrhe sve pričati, ljudi ne kapiraju…"

Ni mladim pevačima nisi oduševljen?

"Kako da budem? Na jednom snimanju sreo sam Radu Manojlović. Zgranula se kad je čula koje sam pesme napisao. Bila je oduševljena, rekla mi je da su to pesme koje peva na nastupima kad hoće atmosferu da dovede do ludila, pitala me imam li nešto za nju. Ubrzo je došla u moj atelje, pustio sam joj neke pesme, ćaskali smo o svemu. Bila je oduševljena pesmama, žalila mi se na neke autore, rekla mi da joj daju pesme kojima kao da hoće da je upropaste. Otišla je od mene srećna. Javila mi se posle nekoliko dana da mi kaže da ubrzo snima moju pesmu!"

foto: Dragana Udovičić

I onda zaboravila?

"Upravo tako! Nije se javila ni da mi kaže da nema ništa od našeg dogovora. Bilo je to pre dve godine. To sam joj najviše zamerio, zabolelo me. Elementarni red je javiti se nekome… A onda sam čuo šta je snimila. Užas! Ko će u kafani da naruči Marakanu ili Momke u plavom? Ali, Rada je kolač koji mnogi neće da ispuste, verovatno je u tome štos."

Ko je poslednji pevač kojem ste ponudili pesmu?

"Bane Mojićević. Kontaktirao sam ga, poslao mu poruku. Rekao mi je da je oduševljen. I naravno, ništa. Snimio je nešto što se nije ni čulo. Šteta…"

Laže li se sad više nego nekad?

"Sada se laže mnogo, mnogo više. Ma nemerljivo je to, neuporedivo! Na sve strane lopovi. Najveći hitovi poslednjnih desetak godina su čist lopovluk!"

Smeta li ti što neki ne znaju ko si?

"Da sretnemo nekoga na ulici i napravimo anketu znaju li za pesme "Branka, Branka" koju peva Toma Zdravković, "Lažu, lažu da vreme leči sve" koju peva Miroslav Ilić, "Jutro je" Nade Topčagić – odgovor bi bio da! Da pitamo znaju li za Macu Diskreciju, odgovor bi bio isti. A da pitamo za Mišu Markovića, odgovor bi verovatno bio ne. Ali, ne smeta mi to. Važno je da znaju moja dela…"

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Scandal, V. Tasić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir TV: Pogledajte najveće sukobe na estradi!

Autor: Foto: Printskrin YouTube