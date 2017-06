(VIDEO, FOTO) BRENINA SNAJKA OSTAVILA BEZ DAHA: Aleksandra Prijović kao domino dama!

"Separe" ???? Hvala @handanovic i @brajamusic_official za ovu potpuno ludu i energicnu pesmu! ????Hvala Petru Pasicu koji je uradio vrhunski spot! ❤️ Hvala produkcijskoj kuci @fanaticmedia ❤️ Hvala @laziclaza @milandjacic @djukaivanovic ❤️ @handanovic evo poooosebno jos jednom da ti se zahvalim za ovaj kako bi ti rekao hit ????????

A post shared by Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic) on Jun 13, 2017 at 3:53am PDT