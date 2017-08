ŠERIFOVIĆKA POSTAVILA USLOVE: Popoviću, daj pare i stižem u Zvezde Granda

Marija Šerifović ovog leta radi kao singerica i definitivno ima najviše posla, a to dokazuje činjenica da je spojila čak 127 radnih noći.



Pevačica je pre dve večeri nastupila u Beogradu, gde je popunila jedan splav do poslednjeg mesta. Iako je umorna i neispavana, nije dozvolila da se to odrazi na njeno raspoloženje.



Razbijaš se od posla ovog leta?

- Svom menadžmentu sam rekla da se pozdravljamo do proleća. Naravno, odradićemo neke ugovorene koncerte i onda moram da nađem malo vremena za sebe.



Je l‘ ti je dosadilo da svako veče pevaš iste pesme?

- Jeste. Teško mi je to, zato sam uvela i tuđe pesme. Najmilije mi je kad dođem u situaciju da pevam hitove svojih kolega. Moje su mi stvarno dosadile.



Uz koji narodnjak lomiš čaše po kafanama?

- Od Tome Zdravkovića „Svirajte noćaš samo za nju“.



Da li si prihvatila poziv Saše Popovića da žiriraš i ove godine u „Zvezdama Granda“?

- Nije me ni pitao, još je rano. Nas dvoje uglavnom vodimo razgovore 48 sati pred početak snimanja. On trenutno uživa u Opatiji, ja radim, pa ću krajem avgusta na odmor. Ako se sretnemo nekad u septembru, videćemo šta će biti.

Da li ćeš mu tražiti novac?

- Nikada u životu ništa nisam radila za džabe, osim projekata za koje smatram da su na ovaj ili onaj način dobri po bilo koga, što opet ne znači da nisam na platnom spisku takmičenja. Da li ćemo se družiti, verujem da hoćemo, ali pričaćemo na tu temu u septembru.



Budi jasnija, hoćeš li mu naplatiti ili nećeš?

- Ne mogu ti tu nikako pomoći, to je ipak stvar dogovora čelnika „Grand produkcije“ i mene.



Je l‘ bi volela da ostane isti sastav žirija?

- Šta god da se promeni, to ne bi bilo to. Ako dođe neko nov, verovatno bi morao da prolazi svu golgotu koju je prolazila i Viki, iako je meni sve to bila šala i nikada nisam imala nikakvu zlu nameru. Sve je to šou. Mislim da bi trebalo da ostane ista ekipa. Publika je na to navikla i tu smo, kao „Bolji život“, svako ima svoje mesto.



A šta ako Mrka upadne kao Bekutina zamena?

- Možda bi bilo zanimljivije vama, ali meni bi Ana nedostajala.



Jesi li radila nekad natalnu kartu?

- Radila sam i to mi je potpuno glupavo zato što su mi svi rekli jedno te isto. Uglavnom su opisivali moj karakter, za ime boga. Upali TV i videćeš moj karakter.



A nisu ti rekli da li ćeš se udati?

- Rekli su mi da ću kao imati neku silnu decu. Još uvek ne razmišljam o tome, ima još mnogo nekih stvari koje želim da ostvarim pre te dece. Svašta su mi nešto govorili, ali ja volim da me neko svako jutro, ako je moguće pozitivno iznenadi, a ne da mi neko zapisuje, a ja hvatam beleške ko mi je šta rekao i šta će se desiti.



Izjavila si da bi usvojila decu.

- Onog trena kad te neke svoje ideje ispunim, ne bi mi bio problem da usvojim 200 i 300 dece i od njih napravim dobre ljude.



Da li patiš u ljubavi ?

- Solo sam već duže. To nedostajanje ima veze sa mojim psom, a emotivno me niko nije napustio.

JK za rođendan

BUDI ZDRAVA U GLAVI



Jesi li juče čestitala Karleuši 39. rođendan?

- Čestitala sam joj rođendan tačno u ponoć. Osobama kao što smo nas dve uglavnom želim da ostanemo „zdrave u glavu“.

Čuvar

MILO ĐURAŠKOVIĆ KAO MARIJIN TELOHRANITELJ



Marija Šerifović došla je na splav okružena telohraniteljima. Ono što je sve iznenadilo jeste to što je ispred nje koračao biznismen Milo Đurašković. On je sve vreme išao ispred pevačice kao da je svojim telom štitim od mogućih problema. Oni koji su stajali ispred splava su se šalili da bi ona mogla zaista da ga zaposli kao obezbeđenje.



Inače, Milo je celo veče uživao na Marijinom nastupu, iako nema običaj da posećuje noćne klubove.

