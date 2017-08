ZORAN MARJANOVIĆ O PORODICI, ESTRADI, ŽENAMA: Toliko sam izmrcvaren da sam postao sam aseksualan!

Deo javnosti i dalje upire prst u Zorana Marjanovića optužujući ga da je kriv za smrt supruge Jelene Marjanović, koja je pre godinu i po zverski ubijena na nasipu u Borči. To ga toliko muči da je odlučio da izađe pred narod i javno pokaže ko je on zaista. U intervjuu za Kurir Stars Zoran priča o odnosu sa ženama, problemima u porodici, estradi...

- Godinu i više moja porodica i ja smo služili kao dežurna pljuvaonica. Odlučio sam da sam skinem veo nepravde. Teško mi je što živim s pečatom da sam sektaš, ubica i ko zna šta sve.



Kako ćeš dokazati da to nisi?

- To radi policija, ja sam nemoćan da bilo šta dokažem. Mene niko ne pita kako ja proživljavam sve to. Kako se borim da svoju decu prehranim i da preživim. Da li se neko pitao kako je meni, što ne mogu da funkcionišem jer imam mi stoji pečat na leđima.



Šta ljudi kažu kad te vide, je l‘ te vređaju?

- Shvatio sam da to zavisi od koeficijenta inteligencije. Oni koji su promućurniji, čim me u oči pogledaju, vide da sam nedužan, a oni koji su skloni manipulaciji, koji nemaju svoje mišljenje, zapravo prazne kantice u koje drugi sipaju informacije, oni zadržavaju negativan stav prema meni. Ja sam običan čovek koji je pretrpeo patnju kao niko. I ljudi očekuju da čuju ko je ubio moju ženu. To me stalno pitaju. A ja, nažalost, ne mogu da dam odgovor na takvo pitanje jer ga ne znam.



Je l‘ i tvoj sin iz prvog braka Uroš ima problema?

- Nekada da. I na njega je nepravedno bačena ljaga. Uvek naiđe na ljude koji dobaciju, psuju, prete... Dosta problema smo imali, ali nadam se da će i to proći.

foto: Dragan Kadić



Zašto si odlučio da uđeš u rijaliti i ostaviš ćerku Janu, koja je za tebe mnogo vezana?

- Moj rođeni brat, otac i majka će brinuti o njoj. I ne samo oni. Verujte da ne ulazim iz materijalnih pobuda, već da dokažem istinu. Važno mi je da, kad moja Jana poraste, vidi da njen otac nije takav kakvim ga predstavljaju. To je pet punih džakova ljage.



Dobro, ajmo na lepšu temu. Ispao si veliki zavodnik, malo-malo pa te dovode u vezu s nekim ženama.

- Eto, žene najbolje znaju šta im se sviđa kod mene. One su za mene nepročitana knjiga. Ali ja sam toliko izmrcvaren da mi se čini da sam postao aseksualan. Obožavam dame i njih smatram lepšom stranom života. To je znala i moja pokojna supruga i moja prva supruga. Slab sam na žene.



Kakav je tvoj trenutni emotivni status?

- Nemam devojku, ali neću ostati sam. Udvaraju mi se, pišu mi konstantno, ali ja čekam pravu ljubav.



Koja žena je po tvom ukusu?

- Slab sam na pevačice, ali ne bih izdvojio nijednu s naše estrade. Sve one izgledaju atraktivno i meni, kao autoru, to mnogo znači. Verujte da o našim pevačicama razmišljam samo u profesionalnom smislu. Za mene su one interpretatori. Osim toga, nisam papak da me muvaju neke lake ženske.



Da li su te pevačice zvale da ti pruže podršku kad ti je bilo najteže?

- Uglavnom jesu, ali samo preko poruka. Želeo sam da ih držim na distanci, da im ne bih pravio probleme u karijeri jer bi odmah dobile neku etiketu. Nada Topčagić je dolazila često, i sad se čujemo.

foto: Privatna Arhiva



Je l‘ ideš na taštin grob?

- Ne. Ja idem samo tamo gde je sahranjena moja polovina. Ne šetam se po groblju.



Otac Vladimir je imao zdravstvene probleme. Kako je?

- I dalje ih ima. Verujte da je mnogo ozbiljno, njemu je srce 40 odsto oštećeno. Ugrađen mu je stent, malo samo okasnili. Strepim za njegov život, naročito jer sve teže hoda.



Ljiljana Stanišić / Foto: Dragan Kadić

foto: Damir Dervišagić

Napisao joj „konak“ S BEKUTOM NA EVROVIZIJU!

U koga si se najviše razočarao sa estrade? - Mnogo sam se razočarao u estradu. Pao je nivo vrednosti. Prave se bućkuriši koji služe samo za zabavu i u tom smislu pesme ne mogu da traju.

S kim si sve sarađivao? - S Tanjom Savić, Danijelom Vranić, Indi, Marinom Živković... Ani Bekuti sam radio kompoziciju za pesmu „Konak“, s kojom je izašla na Beoviziju (domaće takmičenje za Pesmu Evrovizije, prim. aut.). Ma mnogo ih ima.

Autor: Foto: Dragan Kadić , Foto: Privatna arhiva , Foto: Damir Dervišagić