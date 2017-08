NADA OBRIĆ OTVORILA DUŠU: Progovorila o svađama sa kolegama, opakoj bolesti i prekidu karijere!

Budući da je redovno pratila rijalitije, pevačica je otkrila kakvo je njeno viđenje o ponašanju njenih koleginica Vesna Zmijanac i Zorica Marković, koje su tamo učestvovale.

"Svaka od njih je pokazala sebe. One su divne... Sve su divne. Ma, predivne su", ironično je, više puta, uz odgovarajuću grimasu ponovila Nada, a onda je progovorila o spekulacijama da je u ratu sa Vesnom Zmijanac.

"Ja ni sa kim nisam u sukobu, razgovaram sa svima. Gde god da se sretnemo, sa svima sam u dobrim odnosima... Ali, sa njima se ne družim", rekla je Nada diplomatski, ne želeći da pominje Vesnino ime.

foto: Dragan Kadić

Veliku prašinu podigla je priča o njenom odnosu sa Draganom Kojićem Kebom, koji je bez Nadinog znanja obradio njenu pesmu "Imala sam ljubav jednu", pa je otkrila da li je ljuta na kolegu.

"Da sam na njegovom mestu, pitala bih za dozvolu... Ali on nije, pitao je samo kompozitora. Dobro, nisam mu to uzela za zlo. On je sa mojom pesmom napravio ogroman uspeh, ponovo je digao karijeru i nek mu je sa srećom! Moj snimak je mnogo bolji, i tehnički i svakako... Ali, to sam izdala na početku rata, pa nije tako dobro prošlo. Spremala sam je da je ponovo presnimim, kad vidim - presinimio je on. Dobri smo mi, nema veze."

foto: Printskrin

Ovo su razlozi zbog kojih sam prestala da pevam

"Prestala sam da se bavim ovim poslom u jeku popularnosti, pre 15 godina, jer nisam mogla da prihvatim neke stvari. Shvatila sam da je uvek bilo svega, onoga što mi nije odgovaralo prema nekim mojim moralnim principima. Uvek je bilo šunda, samo je tada to bilo belo sa crnim... A sada - crno sa belim. Ima danas dece koja sjajno pevaju i tako se ponašaju. Eto, Slađa Alegro. Sjajno peva, izgleda, ponaša se... Pristojna, normalna, divna devojka. Ima jednu, za mnoge, dosadnu karijeru, ali je uspešna. Narod to voli, ona je sjajan primer da narod to hoće. Nikad se nije skinula, stane, otpeva onako slatko i svi je obožavaju, i narod i kolege.

foto: Dragan Kadić

Mislila sam da ću umreti

Jedan od najtežih životnih perioda Nade Obrić bio je onaj kada joj je prvi put, pre skoro dvadeset godina, dijagnostifikovan kancer koji joj je u trenu promenio život iz korena. O svojoj borbi sa opakom bolešću i opravdanim strahovima iskreno je progovorila.

"Razbolela sam se 1999. godine, ali nikom nisam htela da pričam ništa, niti da kažem da idem na operaciju... Baš ništa. Sećam se, ujutro treba da idem u bolnicu na operaciju, a veče pre toga imam snimanje emisije na Pinku, što sam već ranije dogovorila... Otišla sam na snimanje sva srećna, raspoložena... Niko ništa primetio nije, a ujutru odlazim na operaciju. Završim ja snimanje, krenem sa Pinka i pomislim:"Bože, eto, poslednju emisiju u životu sam upravo sada snimila, a da oni to ni ne znaju". I sad mi krenu suze kad se setim toga", vidno uznemireno govori Nada i dodaje da je zaista strahovala da će izgubiti borbu sa kancerom.

foto: Printscreen

