HARIS DŽINOVIĆ OTKRIVA NAJVEĆU TAJNU: Sa Šabanom se najviše napijem!

Haris Džinović će održati besplatan koncert na otvaranju Jumbo prodavnice i restorana „Smokvica“ u Zemun parku 2. septembra u 20 časova. Osim što će pevati, Haris će iskoristiti priliku i da šopinguje.

- Nikad nisam bio u Zemun parku, ali sam čuo da je veliki prostor. Verujem da će biti mnogo ljudi na koncertu i očekujem dobru zabavu.



Za razliku od vaših kolega koji često pevaju po beogradskim klubovima, vas u srpskoj prestonici retko možemo da čujemo. Zašto?

- Pevanjem po splavovima pokvario bih svoje velike koncerte. Beograd čuvam za koncerte kad izdam CD, koji će biti gotov za mesec dana. Biće odličan i nadam se da će ga publika prihvatiti, čak se i meni sviđa. Ja sam tu skroman, iako nisam inače, pa mi je dovoljan i Sava centar.



Vaše pesme su evergrin, a karijera vam je bez mrlje. Koja je vaša tajna?

- Tajna je u jednostavnosti i normalnom životu. Vodim porodičan, miran život i to volim. Ne izlazim mnogo, hobi mi je tenis i u takvom se društvu i krećem, među teniskom rajom.



Uz koju pesmu lomite čaše u kafani?

- Ne bacam čaše, meni to nije merak kao drugima. Kada sam privatno u kafani, izbegavam da pevam svoje pesme, osim ako neko insistira. Nekad smo Šaban Šaulić i ja znali da sednemo u kafani i pevamo jedan drugome, ali to su baš intimne sedeljke do ranih jutarnjih sati. I pevamo tuđe pesme, ne njegove ili moje, već stare pesme i sevdalinke. To je merak. Šaban i ja se družimo 40 godina, ali interesantno je da nikad nismo otišli u kafanu da bismo se napili. Mi zasednemo, naručimo klopicu, piće, pa ako nam se omakne...



Da li ste u kontaktu s Miroslavom Ilićem, s kojim su vas mediji svađali?

- Pre nekoliko dana smo imali nekoliko zajedničkih koncerata. Čujemo se, vidimo se. To je to.



Bili ste član žirija jednog takmičarskog šoua. Da li vam nedostaje takvo druženje s kolegama?

- Nama je tamo bilo lepo, bilo je mnogo priča, zezanja i anegdota. Ipak, to je šou koji mora da se menja. Ili koncepcija, ili žiri. Dve godine je bilo dosta.



Da li biste prihvatili da budete u žiriju konkurentskih „Zvezda Granda“?

- Ne znam, nisam o tome razmišljao. Nisam čovek koji menja dresove i trči iz jednog u drugi klub. Nisam siguran da bih prihvatio. Da je nešto drugo, neki novi šou, ali pošto su to dve konkurentske kuće, ne volim da se nađem na vetrometini i nisam u godinama da to radim. Bolje je da ja budem miran.

Ne slažu se

SAŠA I JA SMO KAO DVA JARCA!



Kakav je vaš odnos sa Sašom Popovićem?

- Nemamo nikakve odnose. Ne viđamo se, ne čujemo se, pa samim tim i ne govorimo. Naravno, ja nemam ništa protiv njega, čak mu i čestitam na uspesima. Znate kako to ide među ljudima. Nekad se mišljenja ne slažu, svako zadrži svoje, kao dva jarca. Ali ja njemu želim sve najbolje.

