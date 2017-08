KO BI OVO IZDRŽAO? Mirka Vasiljević: Nakon 8 godina braka moj život sa Vujadinom sada izgleda ovako!

Glumica Mirka Vasiljević koja sa fudbalerom Vujadinom Savićem ima troje dece očekuje da će pravi bračni život sa njim imati tek kada oboje odu u penziju i ne budu imali obaveze.

Popularna glumica otkriva kako izgleda zajednički život u Srbiji sa suprugom Vujadinom, koji se nedavno vratio u fudbalski klub Crvena zvezda. Nakon nekoliko godina Vujadinovog boravka u inostranstvu, Mirka kaže da su joj posete suprugu postale navika i deo rutine, ali i da njegov povratak ne znači da više vremena provode zajedno.

- Za osam godina, koliko smo zajedno, on je sve vreme bio u inostranstvu. U onom momentu kada je Vujadin potpisao za Crvenu Zvezdu, nisam to shvatila kao njegovu konačnu selidbu u Beograd jer naravno da postoji mogućnost da se to promeni već u sledećem prelaznom roku. Njegov dolazak u tim crveno-belih nije u meni budio osećaj da ćemo sada konstantno biti zajedno jer navika je čudo. Za sve ove godine prosto sam navikla da je uvek u inostranstvu i da idem kod njega - kaže Mirka i otkriva da još ne veruje da je on sada stacioniran u njihovom domu.

foto: Nebojša Mandić

- Sve čekam da ga spakujem i otpratim na aerodrom. Meni je celo leto poprilično radno jer imam dosta predstava na raznim letnjim kulturnim scenama kako u Beogradu tako i van Beograda, pa se ponovo ne viđamo.

Mirka kaže da je supruga više viđala dok je bio van Srbije nego sada.

- Imam osećaj da smo više vremena provodili zajedno u inostranstvu. Drugačije je kada ja imam mesec dana pauze na poslu pa otputujem kod njega. Tada se trudite da što više vremena provedete zajedno. Ovako on zna da sam ja u Beogradu, pa dok završi on svoje obaveze, ja svoje, još i oko dece i njihovih prohteva, zaboravimo na nas dvoje. Neka u ovim godinama imamo dosta posla, to je dobro jer možemo da priuštimo sebi neki korektan život i stvorimo budućnost za našu decu. Ima vremena za Vujadina i mene, provodićemo više vremena zajedno kada odemo u penziju - kaže Mirka.

Kurir.rs/blic

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Vujadin Savić nasmejao obožavaoce: Pogledajte kako Mirka Vasiljević igra kolo