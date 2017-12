ŠOK INTERVJU NADE OBRIĆ: Otvorila dušu pred ulazak u rijaliti! Progovorila o starletama, Zoranu Marjanoviću, Lukasu i Ani...

Zašto vam najbliži zameraju što ulazite u rijaliti?

"Plaše se zbog mog zdravlja. Imam problem sa pritiskom, pa se boje da me neko ne nasekira, da mi ne pozli… Svako iz svog ugla gleda. Pitali su me čak da li imam finansijskih problema, misleći da zbog toga ulazim, ali ne, rekoh vam, čelnici polažu veliku nadu u taj šou i ja sam tu da ih podržim."

A šta vam ćerka kaže?

"Ne zna ona još uvek da ulazim! Tačnije, ona ne veruje i iznenadiće se kada me bude videla unutra. Misli da se šalim!"

Čuli ste da će ući i mnoge stralete. Šta mislite o njima?

"Ja ne znam da je starleta zanimanje! Podržala bih njihovo zanimanje kada bih znala šta rade u tom poslu! Svako svoj život vodi onako kako misli da treba i svako će za to snositi pozitivne ili negativne posledice! Ja ću u tom rijalitiju predstavljati sebe! Te stralete misle da tako treba i one odgovaraju za sebe!"

Da li će vam smetati njihovo javno skidanje?

"Narod se guši koliko više imamo golih dupeta. Oprostite, ali tako je! Nigde više ne možeš videti lice čoveka, šta je to?! Uvek je svega bilo, da se razumemo, ali mera je neophodna. Ako mi ne bude prijalo to što rade, skrenuću pažnju, a i to će biti grad od tri hektara, pa skloniću se da ne gledam! Svega je uvek bilo, i te golotinje i švaleracije, ma svega, ali nije bilo toliko transparentno i postojala je mera."

Koga biste voleli da vidite u rijalitiju?

"Nikog posebno. Ko god da uđe, ja nemam problem. Ako mene pitate, svi su dobrodošli! Ja ni sa kim nemam problem! Postoje ljudi na estradi koje izuzetno cenim, jedna od njih je Ceca, a postoje i oni koje manje cenim. Ali ko sam ja da cenim ili ne cenim!"

foto: Dragana Udovičić

U kakvim ste sada odnosima sa Vericom Šerifović, jeste li se pomirile posle svađe?

"Nisam se ja svađala sa njom, jednostvano smo se razišle u stavovima. Meni ne bi smetalo ni da ona uđe, ja joj želim svu sreću ovog sveta. Kao što sam već rekla, svako snosi posledice za svoje ponašanje."

Šta mislite o Zoranu Marjanoviću, mnogi se plaše da budu sa njim pod istim krovom?

"Nikada ga nisam upoznala. Ja nisam ni sudija, ni tužilac, ja ne mogu da sudim, nemam predrasude i ne bojim se ničega, pa nema razloga ni njega da se plašim. Ako je i uradio to što su neki rekli da jeste, kad-tad će odgovarati za to… Ali on će odgovarati, neću ja. Mada je meni strašno optužiti bilo koga za bilo šta bez dokaza. Verujem da je tom čoveku teško zbog svega!"

foto: Dragan Kadić

Plašite li se da ne pokažete u rijalitiju stranu koju ne želite da publika vidi?

"Ne! U mojim godinama, posle 50 godina karijere, šta ja mogu da pokažem i dokažem, narod zna ko sam ja. Meni ne treba promocija. Šta će meni sada da se ja dokazujem, kome? Ja sam ja, i biću to što jesam – Nada Obrić, nemam ni taktiku, niti ću bilo kakve igre da igram!"

Mnogi pevači i posle 40 godina karijere pevaju na svadbama i svašta doživljavaju tamo. Što vas nema na romskim veseljima?

"Ne pevam 15 i više godina. Ne tezgraim, meni ne trebaju ni mediji ni televizija. Koliko sam mogla, obezbedila sam sebe i sada uživam. A kolege koje rade, svaka im čast. Svako radi kako mu odgovara!"

Bili ste član žirija u Zvezdama Granda, da li vidite sebe u toj ulozi?

"Bila sam dva puta član žirija i izazvala čitavu buru tamo! Ali, ne znam šta da vam kažem. Volim mlade ljude, talentovane, ja se sa tim mladim ljudima poistovećujem jer pamtim svaki sekund kada sam počinjala. Uvek sam im rekla šta mislim, ali sam birala način. Meni je užasno kada se njima kaže direktno i kada ih neko povredi. Postoji način da im se kaže!"

foto: Printscreen

Karleušu mnogi kritikuju jer im zamera na oblačenju i na surov način im to saopštava…

"Nikada ne smete zaboraviti kako ste počeli, kakvi ste bili tada, kako ste izgledali… Neko ima bolje uslove, neko nema, neko pozajmi da ima za nastup. Lično sam bila u studentskom domu kada sam snimila prvu ploču, ja sam pozajmila od cimerki i drugarica da se obučem za slikanje prve ploče. Sve što sam imala na sebi nije bilo moje, sem cveta u kosi. Zamislite da sam ja tada stala na pozornicu i da je meni neko rekao da sam loše obučena. Ja sam tada dnevno imala da jedem pola hleba, jedan jogurt i 200 grama salame."

foto: Damir Dervišagić

Dosta se piše o aferi Ace Lukasa i Ane Sević, da li vas je iznenadila ta vest?

"Jesam se iznenadila, iznenadila sam se kada sam čula da se Aca razvodi. Ja njega poznajem i cenim ga izuzetno, on je izuzetan čovek, beskrajno je simpatičan. A mala Sevićka… Ona je jedan slatkiš, pozitivna, ne znam, ne znam šta da vam kažem. Ne verujem ja puno u to sve što se piše. Oni najbolje znaju šta se dešava, ne bih ja to da komentarišem. Dok oni ne kažu da je to tačno ili nije, ne verujem u priče rekla-kazala."

foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić

