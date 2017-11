PROROČICA OTKRIVA KO JE UBIO JELENU: Ubica je muško iz kuće Marjanovića

Pevačica je ubijena zbog sumnje da je njena porodica Krsmanović bacala vradžbine na Marjanoviće. Toliko smem da otkrijem, kaže vidovnjakinja Vesna Radomirović



Vesna Radomirović, jedna od najpoznatijih proročica na ovim prostorima, tvrdi da je Jelenu Marjanović ubio muškarac iz kuće Marjanovića i da Zoran Marjanović najbolje zna ko je to uradio!



Ubistvo Željka Ražnatovića Arkana, završetak rata u Bosni, hapšenje Radovana Karadžića, pobeda Ibre Bublina u „Zvezdama Granda“, samo su neka od proročanstava ove vidovnjakinje koja su se obistinila. Rešenje ubistva „Grandove“ pevačice za nju nije nepoznanica. Vesna tvrdi da zna ime ubice, ali da ne sme da ga otkrije jer policija nema, niti će imati čvrste dokaze za to.



Nije imala ljubavnika



- Ne mogu nikoga direktno da optužim jer to bi bilo krivično delo. Kao prvo, ja kao proročica i vizionar tvrdim da ubicu treba tražiti u kući Marjanovića.

Jelena nije imala nikakvog ljubavnika, to je apsolutna laž! Prikazuje mi se greh Marjanovića prema porodici Krsmanović. Marjanovići su bili ubeđeni da Krsmanovići njima prave vradžbine i crnu magiju, a to nije bilo tačno. Jelena je ubijena upravo zbog sumnje da njena porodica pravi vradžbine! Nije tačno da je htela da napusti Zorana jer ga je ona mnogo volela. Jelena je trpela Zoranove roditelje, svašta je proživela - u dahu je ispričala Vesna za Kurir Stars i dodala da je ovo misteriozno ubistvo do detalja isplanirano, kao i da je policija već u startu napravila fatalne greške:



- Prikazuje mi se da Jelenin telefon nije bio kod nje na dan ubistva. Vidim tri telefona koja su ostavljena na jednom mestu u kući na dan ubistva. To je urađeno kako policija ne bi mogla da ih locira. Takođe, vidim da je policija katastrofalno uradila uviđaj.



Na naše insistiranje da nam otkrije ime ubice, Vesna kaže da to ne sme da učini, ali je na kraju ipak nagovestila o kome je reč.



Kao u „Zodijaku“



- Jelenu je ubio muškarac iz kuće Marjanovića, toliko mogu i smem da kažem. Nažalost, ovaj slučaj završiće se kao film „Zodijak“, dakle počinilac neće nikada biti otkriven. Plašim se da neće biti dovoljno dokaza. Zoran će biti pušten iz pritvora! On odlično zna ko je ubica, da ne kažem - zna iz prve ruke. Zar nikom nije čudno to da čovek kojem je žena ubijena, masakrirana na najgnusniji način, non-stop godinu i po hvali policiju koja radi na slučaju. Ko bi normalan to radio? Pa svako, da je na njegovom mestu, napadao bi policiju jer ništa nisu uradili da otkriju ubicu - rekla je proročica za Kurir.



Ivan Ercegovčević

Najveće šanse za pobedu u rijalitiju imaju marko i divna U „ZADRUZI“ ĆE PASTI GLAVA,ŽIŽA MORA DA IZAĐE ŠTO PRE!

Proročica je otkrila da u svojim vizijama vidi kako će u rijalitiju „Zadruga“ neko izgubiti život pred kamerama.

- U takve programe ulaze samo oni kojima je posrnula karijera, ludaci koji su oguglali na uvrede. Svaki projekat ima svoje rijaliti igrače koji se ne takmiče za pare, ali tu su da bi vređali druge učesnike najgorim mogućim uvredama, tipa šoviniste i nacionaliste Lepog Miće, propalog konobara koji psuje gore nego kočijaš. Kada sam se malo usmerila na „Zadrugu“, Marko i Divna DNK imaju najviše šanse za pobedu. Čelnici produkcije bi trebalo sporazumno da se dogovore sa Žižom Stojanović da izađe iz rijalitija jer ona ovaj pritisak neće izdržati. Vidim gadne znake na njoj. Može pasti mrtva glava! - rekla je Vesna.

