STARLETI KRIMOS TRAŽI 30.000 EVRA: Teodoru bivši ucenjuje pornićem

Pre ulaska u rijaliti šou „Parovi“ Teodora Radojičić toliko je razljutila bivšeg dečka, s kojim je imala kratku ali burnu vezu, da je zapretio da će joj se osvetiti tako što će na Jutjubu objaviti njihov porno-film.



Svađa zbog rijalitija



Prema rečima našeg izvora, u pitanju je žestoki momak iz Bosne, koji od starlete traži čak 30.000 evra kako video njihovog seksa ne bi ugledao svetlost dana.

- Teodora obožava žestoke momke, a jedan takav će joj doći glave. Dugo se poznajemo i uvek sam je viđao u društvu ljudi koji su imali problem sa zakonom. U poslednjeg dečka s kojim se zabavljala bila je ludo zaljubljena. Odlepila je za njim. Mislila je da će to biti ljubav za ceo život. Budući da on živi u Bosni i da zbog nje nije želeo da se preseli za Beograd, ona je otišla tamo.

foto: Privatna Arhiva

Sve je bilo čarobno i bajno dok se nisu žestoko posvađali. To je bilo nekoliko dana pred njen ulazak u „Parove“. On nije bio za to da Teodora ponovo ide u rijaliti. Kada je shvatila da nema njegovu podršku, spakovala je stvari i vratila se za Srbiju. E, tada je nastao pravi haos - priča starletin prijatelj.



Ne pominje ga jer se plaši



On kaže da je Radojičićevu bivši dečko danonoćno ucenjivao.

- Bukvalno joj nije dao mira. Svaki dan joj je slao print-skrinove na kojima se jasno vidi kako imaju žestok seks. Ona nije ni znala da je on krišom postavio kamere i snimao ih u krevetu.

Zapretio joj je da će to objaviti na internetu. Plakala je zbog toga i nije znala šta da radi i kome da se obrati. Onda ju je na dan njenog ulaska u „Parove“ pozvao i tražio 30.000 evra kako ne bi objavio taj pornić. Poludela je jer ona te pare nema, i on to zna.

Verujem da ona sad u vili strepi da se film ne pojavi i zato ne pominje tog bivšeg - završava naš sagovornik.



Kurir / Ljiljana Stanišić Foto: Damir Dervišagić

Autor: Foto: Damir Dervišagić