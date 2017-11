SEVE TEŠI KEBU NAKON SAOBRAĆAJKE: Dida, nemoj plakat!

Severina Kojić došla je u Beograd kako bi utešila svekra Dragana Kojića Kebu, koji je pod stresom zbog saobraćajne nesreće koju je izazvao kada je na pešačkom prelazu udario osamnaestogodišnjakinju A. Đ.



Kad je saznala za nezgodu, pevačica je spakovala kofere i s mužem Igorom Kojićem iz Hrvatske doputovala u srpsku prestonicu kako bi voljenom svekru pružila podršku. Čim ga je ugledala, tepala mu je „dida“, kako ga zove iz milošte.



Veoma se potresla



- Seve se veoma potresla zbog cele situacije, jer je dosta vezana za Kebu. Iako su stalno bili na telefonskoj vezi s Kojićima, Severina i Igor se nisu smirili dok nisu došli kod njih na Bežanijsku kosu. Satima su razgovarali, Dragan joj je objašnjavao kako se sve desilo. On je psihički potonuo, a Severina se trudila da ga bar malo nasmeje, ponavljajući da je najbitnije da je tinejdžerka dobro. Pokušala je da ga odobrovolji da s njom ode na večeru u restoran njihove koleginice Aleksandre Prijović, ali on nije bio raspoložen za to. Zato je u petak uveče tamo otišla bez njega - otkriva naš izvor.

foto: Privatna Arhiva



Severina je po dolasku u Beograd sina Aleksandra ostavila kod njegovog oca Milana Popovića, kod kog provodi ovaj vikend. Oni već danas putuju u Zagreb zbog pevačicinih brojnih obaveza, koje ne može da odloži. Dolazak u Srbiju nije bio planiran, ali ona je morala da bude uz svog svekra i pruži mu podršku.



Dozivao Hitnu pomoć



Podsetimo, u utorak je došlo do saobraćajne nesreće, kada je folker u Ulici Pariske komune automobilom udario tinejdžerku koja je u tom trenutku prelazila pešački prelaz. Očevici su rekli da je on posle nesreće bio u šoku, da je izašao iz kola i vikao da pozovu Hitnu pomoć, a povređenoj devojci je ponavljao: „Diši, diši.“ On se nije razdvajao od nje, a iskoristio je da se u izjavi za Kurir još jednom izvini njoj i porodici.

foto: Dragan Kadić

Pomirenje Severina im držala sveću

FILIP PAO NA KOLENA PRED PRIJOM!

Aleksandra Prijović pomirila se sa Filipom Živojinovićem! Pevačica je prešla preko jezive svađe koju su imali jer ju je on prisiljavao da napusti svoj stan i preseli se u luksuznu kuću Lepe Brene na Bežanijskoj kosi. Bobin najstariji sin preksinoć je pevačici priredio nekoliko iznenađenja. Oni su prvo izašli na večeru u svoj restoran, koji su nedavno otvorili na Dedinju, gde su im se u jednom trenutku pridružili Severina Kojić i Dragan Brajović Braja. Tamo su proveli dva sata, a posle ponoći Aleksandra je sa Filipom otišla u jedan prestonički klub, gde je imala zakazan nastup. Pred izlazak na binu Priju je sačekalo iznenađenje - Živojinović je, u dogovoru s ljudima iz kluba, devojci poklonio veliko plišano srce u znak izvinjenja!

Kurir / MARIJA DEJANOVIĆ

Foto:Zorana Jevtić, Privatna arhiva, Dragan Kadić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) NJOJ GODINE NE MOGU NIŠTA: Severina nikad vatrenija na nastupu! Telo za medalju!

Kurir

Autor: Foto:Zorana Jevtić , Foto: Dragan Kadić , Foto: Privatna arhiva