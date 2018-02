ANA KOKIĆ PRIZNALA ŠTA JE URADILA: Ljudi to ne prihvataju, ali i ja se nekad osećam usamljeno!

Ana Kokić je otkrila da kada nije raspoložena, ima rešenje za svoje probleme, a u pitanju je pomoć psihoterapeuta.

"To je mentalno čišćenje, to je sasvim normalno. To je kao kada idete kod zubara, morate ići na redovan pregled da biste sprečili neku katastrofu. Dosta volim da čitam te knjige jer ja se nekada osećam, pored sve ljubavi koju imam i koju dobijam, osećam se možda nekad usamljeno i nezadovoljno zato što bavimo se takvim poslom gde ste vi, hteli ne hteli, uvek izloženi kritikama znanih i neznanih ljudi. I to ume da pogodi", rekla je Ana.

Kokićeva je dodala da je to pozitivna stvar, ali da ljudi u Srbiji nisu tako otvoreni.

"Drugačije se živi i sa tim se susreću svi, ne samo javne ličnosti. A mi to ovde očigledno ne prihvatamo", rekla je ona u emisiji "Ja to tako".

