PEVAČICA ISKRENO: Aleksandra Prijović otkrila svoju najveću želju, a nema veze sa Filipom!

Aleksandra Prijović tvrdi da u životu nema nekih velikih želja, ali priznaje da bi i te kako volela da joj se jedna ostvari.

"Iskrena da budem, najviše bih volela da mi se ostvari jedna i najveća. Volela bih da moja porodica, tačnije tata, mama, baka i deka dođu da žive u Beograd. I to negde blizu mene. Zaista mi puno nedostaju", kaže Aleksandra, koja, uprkos ljubavi koju dobija od svog partnera i njegove porodice, ipak želi da joj njeni budu blizu.

"Eto, to je moja neostvarena želja, ali verujem da će se i to ostvariti jednog dana, s obzirom na to koliko mi svi oni nedostaju", kaže Aleksandra.

Kada smo je pitali da li ima neku posebnu želju od Filipa za Novu godinu, uz osmeh nam je rekla:

"Meni je najvažnije da je on pored mene", kaže Prijovićeva.

