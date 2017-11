VIKTORIJA PROŠLA KROZ PAKAO: Prvi muž joj je bio narkoman, drugi joj je oduzeo ćerku, a i sama je koristila heroin!

Čuvena rok pevačica Snežana Mišković Viktorija, koju gledamo u rijalitiju "Zadruga", u privatnom životu prošla je kroz pravi pakao!

Nije imala sreće ni sa prvim, ni sa drugim mužem. Prvi je, kako je sama priznala, bio narkoman i život sa zavisnikom nije bio moguć, pa je rešila da se razvede.

Viktorija se za prvog muža, koji je takođe bio muzičar, udala 1982. godine i to posle samo deset dana poznavanja. Tajno su se venčali, a njihov brak bio je bajka sve dok nije stupio rat na području bivše Jugoslavije. Tada su nastali problemi.

"Onda je krenuo raspad sistema. Između mame i žene, između žene i narkotika. Izabrao je narkotike. Dan danas ne znam gde je. Jednom su mi javili da je mrtav, ja se isplakala, kukala, a on, nije se ni javljao, krio se od dugova", ispričala je Viktorija zadrugarima jednom prilikom.

Ona je u intervjuu za jedan dnevni list pre nekoliko godina otkrila i to da je bivši muž prodavao zbog droge njihovu imovinu, što je bio glavni razlog da se rastanu zauvek.

"Moj tadašnji suprug je nastavio da se drogira. Doživela sam da se vratim sa turneje i da nađem prazan stan. Kada sam videla da mu nema povratka, razveli smo se. To je bilo 1993. godine i od tada smo izgubili svaki kontakt", otkrila je Viktorija.

Ona, nažalost, nije imala sreće ni sa drugim "mužem". Čovek sa kojim je dobila ćerku Taru i sa kojim je živela u vanbračnoj zajednici nekoliko godina pravio joj je velike probleme i to baš oko ćerke. U početku je on imao starateljstvo nad Tarom.

Viktorija je tvrdila u emisiji "Magazin in" pre nekoliko godina da je on platio sudije, jer je uticajan, da dobije ćerku i da se čak trudio da je napravi ludom kako bi se uspostavilo da ona nije sposobna da se stara o detetu.

"Zbog toga sam ušla u "Farmu“, da bih pokazala tom sudiji kakva sam osoba i da li sam ja sposobna da se staram o detetu", otkrila je tada Viktorija, kod koje je na kraju ostala ćerka Tara.

Iako je imala loša iskustva sa prvim mužem koji je bio zavisnik od heroina, jednom prilikom je Viktorija i sama probala ovu drogu.

"Tek u trideset trećoj sam prvi put videla heroin, ovu drogu su koristili muzičari sa kojima sam snimala ploču. Videla sam da ti ljudi ne funkcionišu bez toga. Ja sam po tom pitanju bila prava neobrazovana seljanka, koja ništa o tome nije znala. Pojma nisam imala da uzimanje droge može da dovede do situacije da čovek umre od obične upale pluća, od gripa, da propada ceo organizam, stradaju kosti. Gledala sam jednog prijatelja koji je svoj zub izvadio prstima. Heroin sam probala iz znatiželje, neznanja i radoznalosti. Posle završetka snimanja, nakon što sam ga uzela, osećala sam se kao da me je savladao grip. Kolege su mi rekle da je to početak krize. Pobegla sam ubrzo na more i više nikad nisam pogledala to svojim očima. Iglu nikad nisam probala. To sam gledala samo u „Petparačkim pričama"", ispričala je svojevremo Viktorija.

