OGLASILA SE ANA NIKOLIĆ NAKON RAZVODA: Sve ću drugačije i neću pogrešiti!

Mama... najteža uloga u životu! Nisam mogla ni da zamislim šta znači ta reč. Ova žena danas puni 60 godina! Sebi sam hiljadu puta rekla: "Sve ću drugačije kada ja budem bila nečija mama!", ali mi to ne polazi za rukom i naravno, baš sve ću isto i znam da neću pogrešiti! Volim te mama! Srećan ti rođendan! ❤

