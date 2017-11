OKRENULA PLOČU: Ušla je u rijaliti sa zadatkom da pomogne Slobi i Luni, a onda se predomislila!

Drama kroz koju trenutno prolaze Sloba Radanović i Kristina Kija Kockar izazvana je ljubavnom aferom koju je pevač započeo sa Lunom Đogani u rijalitiju "Zadruga", a kraj joj se, po svemu sudeći, ne nazire.

Pevačica Zorica Marković je u rijaliti ušla sa zadatkom da pomogne da se realizuje svadba Marka i Divne DNK, ali je ona, osim toga, odigrala ključnu ulogu u tome da se Sloba Radanović oslobodi svih stega i javno prizna ljubav Luni Đogani.

Međutim, tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou", o vezi Lune i Slobe, Zorica Marković je sada imala drugačije mišljenje.

"Vidim i čujem komentare Luna bukva, Sloba balvan. To je strašno i to je tačno. Kad je ušla žena njegova, jer ne može da izdrži pritisak napolju, on je pita "što si došla ovde". Pa jesi počeo katastrofu i pi*dariju. Ako si tu počeo priču, tu ćeš i da je rešiš", rekla je pevačica u emisiji "Amidži šou".

