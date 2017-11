KIJA PO NAREĐENJU NOVOG DEČKA UŠLA U RIJALITI: Slobina žena mora da ispuni zadatak!

Kija je Banetu Čolaku i Neni Petrović pričala je o svom dečku. Njih dvoje je zanimalo kako bi Kija reagovala u slučaju da nakon svega u "Zadrugu" uđe i njen momak, posle čega je Kristina izjavila da to ne bi volela.

"Meni je to malo jadno, da on uđe ovde. On kao osoba nikada ne bi ušao. Nije u tom fazonu, nije iz te priče. Žao mi je što je uvučen u celu priču. Nemam pojma! Moja i njegova veza ne može da se poredi sa brakom sa Slobom. Andrija zna zašto sam ja ovde, a zašto sam pitajte njega", rekla ona. Mnogi su posumnjali da je Kija došla po razvod kako bi mogla ponovo da se uda.

foto: Printscreen YT

Nenu i Baneta je zanimalo kako su se Sloba i Kija upoznali, na šta im je ona rekla da su iz istog grada i da je ona posle tri meseca primetila da Radanović ima veliki talenat za pevanje.

"Ni tada nisam bila za to, nekako mi je bilo prvo da završi fakultet... On je totalno bio običan momak", dodala je. U daljem toku razgovora pričali su o silikonima i grudima Kristine Kockar.

(Kurir.rs, Foto: Printscreen/YT)

Kurir

Autor: Kurir