KOCIĆU NISU DOZVOLILI DA VIDI DETE: Socijalno se plaši da Marko ne otme ćerku!

Marko Kocić, koji je izbačen iz „Zadruge“ zbog nasilničkog ponašanja, neće moći da vidi dvogodišnju ćerku Kristinu jer se radnici Centra za socijalni rad u Svilajncu plaše otmice!



Ekipa Kurira juče je pronašla Kocića u porodičnoj kući u Dubnici. On je s komšijom Žikom otišao u Svilajnac da vidi ćerku, koju su socijalni radnici nedavno oduzeli od Divninih roditelja i smestili je u hraniteljsku porodicu.

- Neće da mi dadnu dete! Kazali su mi da zasad ne mogu da vidim ćerku. Ne znam ni u kojoj je porodici. Neće da kažu jer se plaše da je ne otmem. Za nekoliko dana oni hoće da otidnu po nju i da je dovedu da je vidim nakratko, ali samo u prisustvu ljudi iz socijalnog. Ja želim da je vidim, tražio sam odmah da mi je daju, ali ne može tako - kaže Marko.

- Eh, ne lipši magarče do zelene trave. Ti si nikakav otac, a ni moja ćerka ništa nije bolja - zaključio je Toma.



Razočaran u ta pravila, on je otišao kod tasta i tašte da im se žali, ali i u Gložanama je dočekan na nož.

- Crni Marko, gde mi je unuka?! Kuku meni, prevarili su me, rekli su da će da je odvedu kod lekara, a oduzeli su mi unuku. Ti samo misliš na rakiju, a di je moja Kristina, boga pitaj - kukala je Divnina majka.



Marko je pokušao da se opravda, ali uzalud - tast mu je očitao bukvicu.

- Ništa nije u redu, Marko, nemoj da me praviš budalom. Ovi iz socijalnog došli da mi vode dete na neki sistematski pregled, žena pošla s njima i vratila se bez Kristine. Ja sam poludeo. Oni su me prevarili, oteli su mi unuku, oko moje. Jedinu unuku imam i nju su mi oduzeli. Pa šta ako sam siromah, njoj ništa ovde ne fali. Lepo se igrala, davao sam joj da jede paštete, slatkiše i uživala je ovde - tvrdi Divnin otac i dodaje da je policija dolazila da ga privede:

- Čim sam se požalio Kuriru da su mi oduzeli dete, tu noć mi je došla policija i tražili su da ponovim šta sam pričao za novine. Rekao sam da ću da tužim ove iz socijalnog, a oni su mi zapretili. Pa, ja jesam siromah, ali nisam lud. Potpisali smo papir da čuvamo Kristinu, a oni su nas prevarili!

Teorija zavere

PRODAĆE MI UNUKU!



Divnin otac sumnja da će njegovu unuku da udaju!

- To je pranje novca. Znam ja sve. Uzeli su mi Kristinu da je udadu. Imaju ono dogovor sa ljudima koji imaju pare i to će tako da bidne. E, pa neće moći. Marko, uzmi se u pamet, upropastiće ti dete. Neće nas Kristina više prepoznati. Kakav si ti njoj otac, ti si joj očuh kad se tako ponašaš. I ti i moja ćerka Divna niste nikakvi roditelji. Prevarili ste me, ostavili mi dete i sad ja patim što su je oteli od mene - kroz plač kaže Toma.