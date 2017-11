STRAŠNI DETALJI IZ PROŠLOSTI MARKA DNK: Evo zašto ne može da uzme ćerku i da li će im ikada vratiti!

To je dovelo do toga da Centar za socijalni rad Kristinu uzme od Divninih roditelja, i da je Centar za porodični smeštaj i usvojenje smesti u hraniteljsku porodicu koja će se adekvatno brinuti o detetu.

Iako su svi očekivali da će Marko Kocić po izlasku iz "Zadruge" uzeti dete i vratiti ga kući, kako saznajemo to nije moguće pošto on nije sposoban da sam brine o detetu!

Naime, kako priča naš sagovornik iz Centra za socijalni rad, Marko je sudskom odlukom lišen poslovne sposobnosti, a zbog toga, kao i saznanja šta je Marko radio u prošlosti te kako se ponašao sada u rijalitiju, ne može samostalno da čuva malu Kristinu!

"Marko ne može da uzme dete, jer je Marko lice lišeno poslovne sposobnosti. On ne može da brine o detetu. To je odluka suda, to je sudsko rešenje", otkriva sagovornik iz Centra za socijalni rad u Svilajncu.

"On je, valjda, prodavao imovinu kad je postao punoletan. Ponašao se već kako se ponašao... I onda je, da bi se zaštitila imovina, došlo do toga. Ne znam šta je tu sve bilo, ali on je živeo sa dedom i babom. Njemu je stariji brat trajno smešten u ustanovu... Deda je brinuo o Marku, bio mu je staratelj, on je odrastao pored dede, ali zbog njegovog ponašanja je lišen poslovne sposobnosti. Ne možemo samo njemu da poverimo dete", otkriva naš sagovornik.

foto: Printskrin Youtube

"Marko je sa Divnom u vanbračnoj vezi i Divna je brinula o detetu. Divna je bila odgovorna za dete. Marko je malo labilnog ponašanja, nestabilan je... Oni nisu bili ni korisnici socijalne novčane pomoći. On ima majku koja radi u inostranstvu, koja im je pomagala. Rekla je da njima ne treba socijalna novčana pomoć. Njeni roditelji jesu korisnici novčane socijalne pomoći, ali ni oni nisu imali adekvatne uslove da se staraju o detetu, mada je najbolje rešenje bilo da dete bude u svojoj porodici. Ali, nemaju adekvatne uslove. Skrenuta im je i pažnja da dete ne vode pred novinare, da dete ne izlažu nekim takvim sadržajima, oni su ga odveli tamo gde su pravili svadbu... Dete ne može da se provlači po takvim emisijama", objašnjava naš sagovornik.

Na naše pitanje da li to znači da će Kristina biti u hraniteljskoj porodici sve dok Divna ne izađe iz rijalitija, dobili smo potvrdan odgovor:

"Otac ne može sam, dok ne dođe majka. S tim što, ako mi procenimo da nemaju roditeljske kapacitete, s obzirom na to da su je ostavili, rekavši da idu na 2-3 dana, a otišli su na više meseci...tu je već potreban i nadzor nad roditeljskim staranjem. Ako to ne da rezultate pokreće se postupak za lišavanje roditeljskog prava, delimično, dok se oni ne dozovu pameti, da im je najvažnija obaveza da se brinu o svom detetu i da o njemu adekvatno brinu, a ne da idu po rijalitijima."

foto: Printskrin

Na pitanje da li je Centar za socijalni rad već podneo zahtev za lišavanje roditeljskog prava, sagovornik Telegrafa kaže:

"Nismo još podneli zahtev za lišavanje, jer ipak to nije baš tako jednostavno, da lišite nekog roditeljskog prava. Damo im šansu, damo im mogućnost... Kad se roditelji vrate popričamo s njima, pa psiholog, pa savetovanje, razgovor... Oni su tog mentalnog kapaciteta, mora im se predočiti koje su posledice njihovog daljeg ponašanja."

"Marko nije lišen roditeljskog prava, on je roditelj tog deteta kakav god da je, i uvek će moći da ga vidi. Ali, vratićemo im dete kada se steknu uslovi. Dok se ne vrati Divna dete će biti u hraniteljskoj porodici, a onda ćemo popričati sa njima da vidimo u kom pravcu dalje razmišljaju, da im finansijski pomognemo ako nemaju adekvatnu finansijsku pomoć, da im predočimo koliko možemo da im pomognemo i da im predočimo kakve ih posledice čekaju ako ponovo tako ostave dete", zaključuje naš sagovornik.

foto: Printscreen

