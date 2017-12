PEVAČICA I KOŠARKAŠ ZAPOČINJU ZAJEDNIČKI ŽIVOT: Dara s dečkom kupuje kuću na Dedinju!

Dara Bubamara i njen 17 godina mlađi dečko Nemanja Bezbradica planiraju da započnu zajednički život nakon devet meseci veze. Kako Kurir saznaje, pevačica i košarkaš kupuju kuću na Dedinju čija je vrednost oko milion evra, u koju će se useliti početkom sledeće godine.

- S obzirom na to da su u poslednje vreme sve češće zajedno, oni su odlučili da se skuće kako bi znatno više vremena provodili zajedno. Smatraju da su se dovoljno upoznali i shvatili da ne mogu jedno bez drugog. Kada su došli na ideju da više ne žive odvojeno, Dara je predložila da kupe kuću. Neće da je gradi jer bi to oduzelo dosta vremena. Bilo je u opticaju više lokacija, ali na kraju su se odlučili za Dedinje, gde je pevačica pre nekoliko godina kupila stan. Trenutno gledaju kuće i raspituju se kako bi pronašli idealnu nekretninu za sebe. Pregovori o kupovini su u toku i do kraja godine bi papirološki sve trebalo da se reši. Oni žele prostranu kuću s velikim dvorištem - otkriva naš izvor i dodaje da će s pevačicom i košarkašem živeti i njen sin Kosta.

- Nemanja je zavoleo Kostu još na početku njihove veze. Dete je Dari, kao i svakoj majci, najvažnije na svetu i Bezbradica to veoma poštuje. Kosta se obradovao što više neće živeti u stanu i što će imati veliko dvorište u kom će moći da se igra - kaže naš izvor.

Bubamara planira da proda neke svoje nekretnine kako bi novac uložila u sređivanje kuće u najluksuznijem delu grada.

- Iako Dara dosta radi i dobro zarađuje, rešila je da stanove koje ne koristi proda i pare raspodeli tamo gde treba. Pošto je navikla da živi galantno, u enterijer vile će uložiti ogromnu svotu novca kako bi sve izgledalo savršeno. Naravno, i Bezbradica će finansijski učestvovati u tome. Oni žele da se skuće pre nego što organizuju venčanje, koje pevačica želi da se održi u Dubaiju - kaže jedan folkerkin prijatelj.



Pozvali smo Daru za komentar, ali ona nije odgovarala na naše pozive do zaključenja ovog broja.



Strahovali DARA I NEMANJA MESECIMA KRILI DA SU U VEZI

Dara Bubamara i Nemanja Bezbradica krili su vezu sve dok ih Kurir nije razotkrio. Pevačica i košarkaš su se zaljubili na prvi pogled. - Upoznali su ih zajednički prijatelji na Darinom nastupu u jednom beogradskom klubu. Varnice su odmah sevnule. Nemanja je odmah počeo da je obasipa pažnjom, pa je ubrzo njegova upornost urodila plodom. Bubamari se dopao jer je pravi džentlmen i vrlo je duhovit. Tada su razmenili brojeve telefona i već sutradan su otišli na ručak. Na prvom sastanku su se i smuvali - kaže izvor.



