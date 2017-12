(FOTO) NENAD PAGONIS JE SUPER SEKSI FRAJER, ALI ČEKAJTE DA VDIITE NJEGOVU ŽENU: Supruga kik-boksera je PRAVA BOMBA

Fokus fokus fokus... #serbia #srbija #novisad #kickbox #kickboxer #k1 #boxing #boxer #boks #boxingtraining #boxinglifestyle #boxingday #boxinglife #boxingfanatic #boxingheads #boxingbag #boxinggloves #boxinghype #champion #martialarts #sport #quotes #quote #citati #motivation #training #raininternational #fairtex Photo by: #licaninphotography

A post shared by Nenad Pagonis (@nenadpagonis) on Dec 4, 2017 at 11:27pm PST