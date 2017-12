ELA DVORNIK PODELILA SA SVIMA KAKO SE OSEĆA ZBOG ĆERKE: Ušla sam u klub onih ljudi!

Elu Dvornik je odlazak kod frizera naterao na razmišljanje, pa je objasnila da se učlanila u klub "onih ljudi", a evo šta je time htela da kaže.

A post shared by www.iamella.com, Элла Дворник (@elladvornik) on Dec 3, 2017 at 8:55am PST

"Otišla sam napokon kod frizera nakon pola godine. Iako inače nisam tip koji mora da ima isfeniranu frizuru svakih nedelju dana, bar u nekoliko meseci moram da odem do frizera da se dovedem u red. Ipak nije lako biti plavuša i održavati to na nekom nivou. Tako sam rano ujutro već u sedam izašla, kako bigh došla do salona pre nego što bilo ko drugi stigne, da uspem da se ofarbam i dođem do kuće pre nego što se mala probudi", napisala je Ela i nastavila:

A post shared by www.iamella.com, Элла Дворник (@elladvornik) on Nov 25, 2017 at 5:13am PST

"I čim sam sela u stolicu otvorila sam mobilni da pokažem frizerki kakvu boju hoću. I dok sam prelistavala stranice shvatila sam da mi je mobilni pun fotki Bali Di (ćerka Ele Dvornik). Ušla sam u klub tih ljudi", shvatila je odjednom Ela aludirajući na ljude koji u telefonu imaju bezbroj fotografija dece.

Kurir.rs/24sata.hr, Foto: Printscreen/Instagram

