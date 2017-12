ŠOKANTNE IZJAVE MARKA DNK O DIVNI: Otkrio šta je čeka posle rijalitija i ispričao detalje braka! ZANEMEĆETE!

Marko Kocić poznatiji kao Marko DNK diskvalifikovan je iz Zadruge zbog fizičkog napada. Njegova supruga Divna DNK je ostala u rijalitiju, otvoreno govori da želi da ima seks sa Banetom Čolakom , a Marku se to nikako ne sviđa. On je otkrio šta Divnu čeka po izlasku.

On je iznao niz šokantnih izjava, počevši od te da Divna slobodno može da ima seks sa kim želi, ali ukoliko se desi da ostane u drugom stanju - on ima svoje uslove.

"Svaki dan pratim "Zadrugu", čuo sam šta je Divna rekla! Nije valjda toliko poludela! Ne znam šta da radim ako ostane trudna sa nekim... Ja ću da joj kažem: "Idi na čišćenje"! Prvo da ode na čišćenje, pa ću onda da je primim, drugačije mi ne pada na napamet, da primim nečije dete... Mi se volimo, ali me ne zanima koji je mesec! Peti, šesti... Sa detetom neću da je primim", kaže Marko

Kako kaže, Divni i Banetu u oči bi rekao sve što ima, kada bi se vratio u rijaliti.

"Zašto bi se svađao i glupirao zabadava? Ja bi mu kazao u oči: "To je glupo, žena je udata!". Njoj bih rekao da je dvolična, imaš čoveka, a tako radiš! Razgovarao bih sa njom, rekao bih Banetu da je udata žena, ali ako ona hoće to da radi, ja neću da se mešam. Rekao bih joj: "Nisi naivna, nisi dete, imaš 25 godina!". Ako ide kod svakoga u krevet, onda mi nije žena. Ne bih je odmah ostavio, prvo bi lepo razgovarao sa njom", priča Marko.

Na pitanje šta bi uradio kada bi ga Divna ostavila, Marko je već imao spreman odgovor, a tiče se njihove ćerkice Kristine koja je i dalje u hraniteljskoj porodici!

"Dete ne može da uzme uopšte bez mene. Ja dete i sad mogu odmah da uzmem iz socijalnog, bilo je kod mene. Divna bez mene ne može da uzme dete, jer treba moj potpis. A džabe bi išla da uzme dete, njen potpis ne vredi, samo moj, ja mogu da uzmem dete u pola dana u pola noći, ako se ona ponaša po njenom ja mogu da joj zabranim da viđa dete. Ne bi joj zabranio, ali ne bi joj dao da uzme dete kad bi me napustila. Ali znam da neće da me napusti, ona ne može bez seksa, gledao sam Bane joj je rekao da je daleko i da ne mogu da budu zajedno i da se viđaju", tvrdi Marko, iako su nadležni u Centru za socijalni rad u Svilajncu rekli da Marko bez Divne nikako ne može sam da brine o detetu, jer za to po njihovoj proceni nije sposoban.

"Kad bi me napustila tražio bih drugu, ne bih lupao glavu i nervirao se", priča Kocić.

S obzirom na to da se Divna često žali na njihov brak, Marko kaže da je problema bilo u početku, a ne sada.

"U početku smo se svađali, jedanput sam je išamarao, možda i dva, tri puta. Posvađamo se, a poneki put ja izađem i sklonim se. U početku sam je šamarao, kad smo se tek uzeli. Od tad se više ne ponavlja, lepo se slažemo, dogovaramo, sadimo baštu", prisećao se on.

Marko se pohvalio i time da je mogao da ima seks sa par zadrugarki, ali da zbog Divne i raznih polnih bolesti to nije učinio.

"Ja sam mogao da imam 2, 3 u Zadruzi... Da imam seks sa njima. Ali, šta ako one imaju neku bolest, pa mi prenesu? Mogao sam sa Macom i Minom... Nisam hteo seks u "Zadruzi" ni zbog Divne ni zbog bolesti", kaže Marko.

Marko tvrdi da nakon izlaska iz rijalitija živi potpuno normalno, da ne izlazi preterano i da većinu vremena provodi kod kuće, a žene kako kaže ne juri već strpljivo čeka da Divna izađe iz "Zadruge".

"Ne interesuje me nijedna, idem do grada, dodjem kući... Ne izlazim po kafićima, ne zanima me nijedna. Nijednu nisam doveo kući", tvrdi Kocić.

Za kraj, Marko je rekao kako su ga iz produkcije "Zadruge" zvali da se vrati u kuću, te da će uskoro to i učiniti.

"Zvali su me i rekli: "Imaš šansu da se vratiš". Vratio bih se, naravno, i ne bi mi se više ono desilo", završava Marko.

