(VIDEO) DIVNA DNK SVE ŠOKIRALA FRAPANTNOM ISTINOM O BRAKU SA MARKOM: Izjavila ljubav drugom takmičaru i molila ga za SEKS

Zadrugari Ana Korać i Miki Đuričić rešili su da se zabave, pa su ubedili Divnu DNK da iskoristi priliku i dok je njen suprug van rijalitija pokuša da zavede Baneta Čolaka.

Naime, oni su je ubedili da je Bane zaljubljen u nju i da je njegova želja da imaju nešto više od prijateljstva. Divnu je ta informacija veoma obradovala, jer joj se dopada već nedeljama unazad.

foto: PrintScreen/Youtube

Ona nije časila časa, već je odmah otišla kod Baneta, rešena da mu otvori dušu. Pre svega, Divna mu je priznala da je njen brak zapravo potpuno drugačiji nego što većina misli.

- On mene ne poštuje kao ženu. Kada smo se upoznali, bio je bolji i drugačiji. Kad se rodilo dete, uhvatio je krivinu, otišao van kuće i nije obraćao pažnju na nas. Nama je već pucala veza. On je mene izbacivao napolje po hladnoći, šamarao me - priznala je ova zadrugarka.

Bane se našao u čudu, pa je upitao zašto sve to trpi i zašto se ne potrudi da promeni stvari.

- Kad izađem odavde, sve ću da presečem. Došla sam da ti priznam da sam zaljubljena u tebe - odgovorila mu je ona.

On se iznenadio, ali je ipak našao način da je ne povredi.

- Mi ne možemo da budemo zajedno. Daleko smo, ja ne želim da se vezujem, želim da menjam devojke. Zamisli da odem da te varam i da te povredim i ja. Bolje da nađeš mušakrca koji samo tebe voli - izvlačio se Bane.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

(Kurir.rs/Foto: PrintScreen/Youtube)

Kurir

Autor: Kurir