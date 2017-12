INDI SPREMNA DA PROGOVORI O JELENINOM UBISTVU: Pričalo se da je bila zaljubljena u Zorana i zbog toga imala sukobe sa koleginicom, a evo šta sada kaže

Pisalo se da je Indi nakon hapšenja Jeleninog muža, Zorana Marjanovića bila na saslušanju u policiji, međutim ona se po ovom pitanju do sada nije oglašavala za medije.

"To je sve bilo pod znakom pitanja. Svi su se pitali da li ću ja biti na saslušanju, a da li jesam bila ili nisam, to samo ja znam i zadržavam za sebe. To je veoma ozbiljna stvar i nije za javnost", kaže Indi.

Pisalo se i to da je Indi bila ludo zaljubljena u Zorana Marjanovića, kao i da je upravo ona bila uzrok njegovih čestih svađa sa Jelenom. Spekulisalo se da su upravo zbog toga ubijena Jelena i Indi imale nesuglasice, a na naše pitanje da li je to istina, pevačica je odgovorila:

"Kad bude došlo vreme za to, progovoriću", rekla je Indi za čime je probudila sumnju da u tim spekulacijama ipak ima istine.

Pevačica nije želela mnogo da komentariše ni hapšenje Zorana Marjanovića koje se dogodilo pre oko tri meseca.

"Ja se trudim da razmišljam o pozitivnim, a ne o negativnim stvarima. To je stvarno jedna negativna stvar i nešto mnogo teško što se desilo", rekla je pevačica, a onda se podsetila da je odmah nakon ubistva Jelene Marjanović u Jutarnjem programu otvoreno govorila o ovom slučaju.

"Kad sam se ja pojavila u Jutarnjem programu i pričala o Jeleni ona je u tom trenutku bila brutalno ubijena, sad se ohladila u grobu i treba da je pustimo da se hladi. Istinu zna samo Bog, a mi možemo samo da nagađamo. Uvek volim da kažem nešto konkretno i direktno, a ne nešto što je u vazduhu. Nikad se nisam bavila tim slučajem, ali sam u trenutku kad je Jelena ubijena bila tu da prokomentarišem čitav slučaj. Kada se desi takvo ubistvo ne možeš da ostaneš ravnodušan i da ne kažeš baš ništa. Malo je nezahvalno", kaže Indi i dodaje da ona ne želi da bude deo toga dok se slučaj ne reši, ali da će tada otkriti sve što zna:

"Ja ne želim da budem deo toga dok se sve ne reši. Kad se sve bude rešilo, ja ću da kažem nekoliko stvari koje ja znam, a do tada zaista za tim nema potrebe", rekla je Indi sa knedlom u grlu.

