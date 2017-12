ONE SU OZLOGLAŠENE LJUBAVNICE: Folker nikada nije upoznao vanbračnu ćerku, glumac ženu varao sa 18 godina mlađom koleginicom...

Naime, ove žene su bile ljubavnice poznatih muškaraca, i otkrivene su.

Ljiljana Jevremović

Folk pevač Dragan Kojić Keba ima vanbračnu ćerku Inu koju je dobio iz veze sa Ljiljanom Jevremović. Iako plaća alimentaciju, Keba svoju najmlađu ćerku, kako se priča, nikada nije upoznao, a ona ima 20 godina. Ljiljana Jevremović je sa njim godinama bila na sudu pokušavajući da se izbori za svoja prava.

Keba je nedavno proslavio 57. rođendan, a Ljiljana Jevremović mu je tom prilikom poslala "emotivnu čestitku".

"Na današnji dan rođen je čovek koji mi je uzeo mnogo, a dao sve. Čast je i blagoslov imati neprijatelja koji vam toliko uništi život da pobeđujete njegove pobede i uvek iznova nalazite lepše strane života. Kebice, srećan rođendanko. Nastavi da mi budeš neprijatelj", napisala je Ljiljana Jevremović.

Ivona Negovanović Cuca

Pevačica Ivona Negovanović Cuca je nekoliko godina punila je tabloide svojim skandalima. Proslavila se aferom sa Šabanom Šaulićem, o čemu se i te kako pričalo i pisalo, da bi potom učestvovala u nekoliko popularnih rijalitija.

Cuca i Šaban su se upoznali pre 14 godina preko zajedničkog prijatelja. Šaulić joj je pomagao da se probije u svet muzike i poklonio joj je pesmu. Kasnije su, kako se pisalo, počeli romansu koja je trajala, navodno, do prošle godine, doduše s prekidima. Za njih se saznalo nakon Ivoninog učešća u „Zvezdama Granda“. Mnogi pričaju da tokom najveće ljubavi nisu mogli jedno bez drugog, ali da ne mogu ni zajedno jer su oboje ljubomorni. Iako nijedno od njih nikada javno nije htelo da prizna da su u vezi, cela estrada bruji o tome i više puta su uslikani.

Petra Radivojević

Aleksandar Srećković Kubura uslikan je u septembru pre tri godine kako se ljubi sa 18 godina mlađom Petrom Radivojević koju je upoznao na snimanju filma, iako je tada bio u braku s fitnes instruktorkom Marijom Savić.

Par se upoznao godinu dana ranije na snimanju studentskog filma, gde je Petra radila kao organizator, nakon čega su nastavili druženje, a potom su, kako su mnogi navodili, započeli romansu. Ona je studentkinja Akademije umetnosti u Beogradu i ćerka je poznatog akademskog slikara Slavoljuba Radivojevića.

Marija mu je prevaru oprostila.

"Ljudi su me kritikovali što ne pridajem tome previše pažnje. Mnogo mi više znači da se priča o rezultatima, o nečemu što smo uradili. Privatno uvek ode u neku drugu krajnost, sve je to u današnje vreme pomešano, znam ja to... Ostala sam pri tome da nijednu izjavu nisam dala o tome ni tada, pa neka tako i ostane", rekla je Marija Savić Srećković.

Milena Ćeranić

Još 2013. godine pojavile su se priče da košarkaš Vladimir Dašić vara svoju nezakonitu suprugu Mariju, sa kojom ima idete, sa pevačicom Milenom Ćeranić.

Tu vezu pratili su mnogi tračevi i neodobravanja. Milena se nije oglašavala povodom ove španske serije, ali često su je viđali na Dašićevim utakmicama, a njega na njenim nastupima. Prva zajednička fotografija izašla je pre četiri godine.

Njihova veza je od početka bila turbulentna, pisalo se da su često raskidali, te da se on vraćao svojoj ženi Mariji. Poslednje glasine govore da su njih dvoje raskinuli.

