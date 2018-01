MENI JE TO GROZNO: Sneki Daki otkrila koji deo tela ne voli da dira kod muškarca!

Snežana Dakić i dalje važi za jednu od poželjnijih dama sa malih ekrana, a voditeljka otkriva kakvi je muškarci uopšte ne privlače.

Naime, Sneki Daki smatra da sve više pripadnika jačeg pola preteruje kada je reč o sređivanju.

"Žene ne vole da vide muškarca za kog pretpostavljamo da se sat i po vremena spremao za tu proiliku. Ja ne podnosim kad vidim frajera koji je precizno zagladio kosu gelom. Onda pomislim kada bih pipnula tu kosu, to je kao ježa da dodirujem", kaže Dakićka i dodaje:

"Te preterano iščupane obrve koje mladi momci smatraju kao svakodnevnu stvar higijene, meni je to grozno. Ne kažem da treba da mu rastu iz očiju obrve, ali to pod konac pa još u šiljak... To mi je loš uticaj turskih serija", izjavila je Sneki Daki i otkrila šta ipak voli.

"Ipak, svaka od nas voli ponekad da odmara oči na brdovitim mladićima", zaključila je voditeljka.

