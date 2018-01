ONA JE IMALA PSIHIČKIH PROBLEMA, UZNEMIRAVALA JE PEVAČE: Marija Kulić otkrila sve o Miljaninoj prošlosti, trudnoći i Marinkoviću!

Marija Kulić je otkrila detalje o svojoj ćerki o kojima se dugo spekulisalo. Pored toga što je priznala da je Miljana proganjala pevače, objasnila je da je u to vreme rijaliti trudnica imala opsesivno kompulzivni poremećaj.

"Jeste to bio problem u srednjoj školi i zbog toga je dve godine išla redovno, a dve godine vanredno o trošku države. Ona je stalno išla kod jedne komšinice koja joj je pričala kako treba da nađe dečka dobrog kao što je on, tada je mislila na Dušana Svilara, a ona je u tom trenutku imala opsesivno kompulsivni poremećaj i vezala se za njega i Darka Lazića i stalno je pratila šta rade", počela je Marija.

foto: Zorana Jevtić

"Nije ona izmišljala šta se pevačicama i pevačima dešavalo, nego je ona konstantno njih uznemiravala pozivama. Nekada joj se jave, kažu joj da pozove kasnije i onda je ona konstantno zvala. Mišel Gvozdenović je tužio i Dušan Svilar isto. Dobila je prvo opomenu, posle kada se ponovilo, određeno je da razgovara sa psihijatrom, taj problem je trajao godinu dana, jednom mesečno je odlazila na te seanse i to je pomoglo", ispričala je Marija u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

To što je Miljana ostala u drugom stanju nije se svidelo njenoj majci Mariji.

foto: Pritnstcree

Ona je prokomentarisala kakvo mišljenje ima o ocu deteta nove zadrugarke, Ivanu Marinkoviću, bivšem mužu pevačice Goce Tržan.

"Mislili smo da će trudnoću održati kod kuće, u porodičnoj atmosferi, u miru i tišini. Međutim, ona je bila kod kuće tri dana i čim je dobila poziv od vaše produkcije otišla je na razgovor i rekla mi je da ne može kući, da je navikla sa ljudima. Nisam ja bila nijednog trenutka za to (abortus), rekla sam joj da ona sama donese odluku, da napiše razloge da li treba ili ne da održi trudnoću. Najviše je odlučila za to zato što joj je prva trudnoća, plašila se jer je imala policistične jajnike i da neće moći da ostane trudna ako se uda i plašila se ako uradi kiretažu da možda neće moći da ostane trudna. U lošim odnosima sam sa njim (Ivanom) i loše mišljenje o njemu imam. Ono kako se ponašao prema njoj je katastrofa, on je zavisnik od alkohola i Miljana je znala za to ali joj je obećavao svašta. Ja sam čula da se on lečio, ali nije uspeo i mislim da neće živeti zajedno", sigurna je bila Marija.

foto: PrintScreen/Youtube

Kurir.rs, Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

ŽURKA ZA PAMĆENJE: Poledajte glamuroznu tortu Dragane Mirković za 50. rođendan!

Kurir

Autor: Kurir