MILI U SUZAMA: Žestok okršaj sa ocem! Pale teške reči!

Rakac je otkrio kakav je odnos Mili imao sa majkom.

"Njemu majka do 17 godine nije poslala ni čokoladu, eto kakvih žena ima. Moj odnos sa majkom je bio fantastiča, ona je mene razumela i poslušala što sam ja uzeo dete, nisam mogao da mu menjam majku, ni da mu titram", rekao je on i time žestoko iznervirao Milija.

"Kome si bre ti titrao, ceo život sam se borio. Moja nana je bila sa mnom do 10 godina, imao sam dobar odnos sa njom, ona je nepismena žena. Otkada je nana umrla ja sam se sam borio", govorio je Mili povišenim tonom.

Ove reči su pogodile Rakca jer je za njegovu majku rekao da je nepismena.

Mili mu je rekao da više ne dolazi u emisiju jer ga ne podržava već ga pljuje.

Nakon toga pale su teške optužbe, a Mili je bio crven od besa.

"Bezobrazan si, tvrdoglav. Ceo život me srozavate, samo gledaate svoje dupe. Šta ako pijem, odmah sam alkoholičar. Šta si radio ti u mojim godinama", rekao je on a onda mu je Rakac dodao da je on pio umereno.

"Ti si bre budala, što bi ja krao da si me ti držao kao malo vode na dlanu. Samo gledate interes", rekao je Mili a onda je razgovor počeo da izmiče kontroli.

"Zašto si ti ušao u rijaliti da se blamiraš za male pare", upitao ga je Rakac.

"Mislio sam da imam i tebe ali nemam očigledno ni tebe, sve si rasprodao što smo imali", govorio je Mili kroz suze.

Mili je večeras doživeo slom živaca zbog svog oca, a u tajnoj sobi je da ga bole optužbe.

"Ja sam došao ovde jer ovde nešto naučio. Ja sam se smirio u rijalitiju, ne zbog para. Pare dođu i prođu bitno je da nešto naučite", rekao je on a onda objasnio da ga njegov otac ne razume i da ga nikad nije razumeo, a najviše ga podogilo to što ga optužuje da je alkoholičar.

Dalila mu se pridružila u tajnoj sobi i pružila podršku.

"Pružam mu podršku jer ga apsolutno razumem. Nije lepo šta je sve izgovorio svom tati ali sve će se to srediti", rekla je ona.

Rakac je došao kako bi pružio punu podršku svom nasledniku koji sutra slavi rođendan, međutim došlo je do neočekivanog obrta.

"Ja sam doneo tortu, viski, garderobu njemu a on je odmah po meni krenuo da "pljuje". Evo videćemo kada izađe da li se promenio i oprostiću mu ali mu neću zaboraviti", rekao je Rakac.

