SAŠA POPOVIĆ ZBOG POVREDE ZAMENIO ZVER OD 500.000€ JEFTINIM POLOVNJAKOM! Šokiraćete se kad vidite u kakvim kolima smo ga uhvatili

Poznato je da je estradni moćnik Saša Popović zaljubljenik u skupocene automobile, a juče se na iznenađenje svih, na snimanju "Zvezda Granda", pojavio u jednom od najjeftinijih automobila koje poseduje u svom voznom parku.

Ipak, za to je imao dobro opravdanje, jer je nedavno doživeo nezgodu, nakon koje je završio u bolnici za ortopediju na Banjici, gde mu je stavljen gips do kolena, ali ga ni to nije omelo kada je reč o poslovnim obavezama i snimanju pomenute emisije.

foto: Milica Stanojević

Sale, koji se obično šepuri u besnim mašinama, juče se pojavio, kada ga je uhvatila ekipa Kurira, u polovnom automobilu, čija vrednost je minimum trodupla manja od ostalih zverki iz voznog parka, a razlog za to je, zasigurno komfor, s obzirom na to da sa povređenom nogom ne može nikako voziti trkački automobil.

U pitanju je polovni „mercedes ML“ čija se vrednost procenjuje na 15.000 evra, što je u poređenju na "ferari", čija cena ide od 300.000 evra pa naviše, prava smejurija.

Popović je inače, oduvek bio fanatik autmobila, a o tome je javno govorio:

"U to vreme je važilo pravilo da, ako imaš stan, ne možeš da kupiš kuću i obrnuto. Sećam se, pojavio se kod nas 'mercedes 190 E', jedan primerak je stigao u zemlju, baš kad smo te 1983. godine došli s turneje iz Australije, puni para. Odem da ga kupim, a oni kažu kako ga je već rezervisala gospođa Neda Ukraden, pa ne vredi ni što mogu odmah da iskeširam sav novac. Ipak, sedam dana kasnije su me zvali s objašnjenjem da je ona odustala i kupio sam ga. Inače, u to vreme sve pare koje smo zarađivali išle su na žiro račun. Inspekcija bi nakon koncerta odmah prebrojala karte i novac, a znalo se kome sve ide procenat: za opštinski porez, Crveni krst, dvoranu, pa državi i nama. Znam da sam te 1983. platio porez na ukupan prihod građana 200.000 maraka", rekao je svojevremeno Popović.

foto: Printscreen

Podsetimo, kako su ranije pisali mediji, Popović je crveni "ferari" kupio krajem prošle godine. On, inače, svake godine kupi po jedno vozilo, pa u svom vlasništvu ima i beli porše, kao i tri BMW-a, dva "mercedesa", ali i skromna kola poput "smarta".

