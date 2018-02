ISPAŠTA ZBOG BURNE PROŠLOSTI: Učesnici Parova bivši muž oduzeo sina

Učesnici „Parova“ Mariji Gafur, koja se predstavlja kao Marija Kavali, oduzeto je dete nakon razvoda od supruga. Njihov sin pripao je ocu, i to navodno zbog njenog nemoralnog ponašanja.



Nova takmičarka, koja se predstavlja kao pevačica, iza sebe ima burnu prošlost, tvrde oni koji je poznaju. Ipak, ona kaže drugačije pa je došla u rijaliti kako bi dokazala da nije loša majka.

- Marijin bivši muž se tokom brakorazvodne parnice svim silama borio da dokaže da je ona nemoralna i da loše utiče na dete. U tome je i uspeo, pa je postao staratelj njihovom sinu - kaže izvor blizak Mariji i dodaje da je sudskoj odluci umnogome doprineo njen tadašnji posao igračice.

- Ona je igrala po raznim klubovima u Novom Pazaru i okolnim mestima. To je bio dovoljan razlog da neko smatra da nije dobar roditelj. Međutim, Marija je požrtvovana i mnogo voli svog sina. Sve što radi, radi zbog njega, da bi zaradila novac za njegovo bezbrižno odrastanje - kaže izvor.

foto: Privatna arhiva



Kurir je dobio Marijin komentar. Ona potvrđuje da je ostala bez deteta.

- Tačno je da mi je dete oduzeto, ne živi sa mnom. Moj muž je posle razvoda dobio starateljstvo nad njim. Zbog toga sam ušla u rijaliti. Želim da dokažem da sam normalna osoba i da zaslužujem nazad svoje dete. Isto tako, želim da pokažem svoje sposobnosti za glumu jer imam želju da budem glumica - rekla nam je Gafurova.



Interesantno je da se Marija pri ulasku u rijaliti televizije Hepi predstavila kao pevačica, ali da cimere nije ubedila u istinitost toga iz više razloga. S obzirom na to da je rekla kako nastupa u Nemačkoj, ukućani su je pitali u kojim klubovima peva. Gafurova je odbila da odgovori na to pitanje pa je pojačala njihovu sumnju. Inače, cimeri su je pitali i da im otpeva nešto, a ona je to vešto izbegla.



Marija Dejanović - Foto: Privatna arhiva

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) OFARBALA SE U VATRENO CRVENO, A ONDA ZAVODILA DEČKA: Subotićeva se uvijala u donjem vešu, a snimak je brutalan!

Kurir

Autor: Kurir