DRAMA: Žika Jakšić umalo umro na operacionom stolu!

Žika Jakšić jedva je preživeo na operacionom stolu, ekskluzivno saznaje Kurir. Voditelj i autor emisije „Nikad nije kasno" proveo je 20 dana u bolnici zbog komplikacija nakon operacije slepog creva i trbušne kile.



Muzički producent „Granda“ trpeo je jake bolove u gornjem delu trbuha i predelu želuca, pa se obratio svom lekaru.

Ustanovili su mu upalu slepog creva, a na dodatnim lekarskim analizama otkrivena mu je i stomačna kila. Prošao je razna ispitivanja, snimanja i preglede dok nije otišao pod nož. Operacija je bila teška i dugo je trajala, a on se nakon hirurškog zahvata osećao slabo, pa je bio prinuđen da bude pod medicinskom negom 24 sata.

Ovim povodom pozvali smo producenta i on je potvrdio sva naša saznanja.

- Sada samo mogu da pevam kako sam prošao! Na kraju je sve prošlo kako treba. Imao sam hiruršku intervenciju. Dobio sam napad slepog creva, pa smo to rešili. A usput smo utvrdili da imam i stomačnu kilu, pa smo i toga morali da se rešimo.

To je sve već iza mene i idemo dalje. Idem redovno na kontrolu i previjanje, trenutno sam na jednom procesu slatke rehabilitacije. Odmaram se i skupljam energiju - kaže jedan od osnivača takmičenja „Zvezde Granda“, koga su nasmejale čaršijske priče da je radio i liposukciju:

- Nisam išao na liposukciju, pa ja nikad nisam bio debeo!

Radi bržeg oporavka, Jakšić je morao da promeni ishranu i smanji alkohol i nikotin.

- Pošto sam imao rez, to je redovna procedura. Kod kuće normalno funkcionišem, a jedan period moram da se pazim. Ljudi koji su operisani znaju o čemu pričam. Moram sve da dovedem u red. Ne treba da se prejedam i manje da ludujem, bar dok se ne oporavim. Nikad nisam imao problem s alkoholom jer nisam alkoholičar, ali moram i to da smanjim, kao i cigarete. Sve to spada u fazu oporavka - kaže Žika i dodaje da mu zbog operacije ne trpi seksualni život.

- Seks mi nije zabranjen, samo ne smem da se naprežem mnogo (smeh). To je to, Žika je živ i zdrav, sve je prošlo super i zahvaljujem se lekarima. Sad sam kao nov! - poručuje Jakšić.



Sprečen NIJE DOŠAO NA ROĐENDAN SINA

Žika se nije pojavio na rođendanskoj proslavi sina, koju je organizovala njegova bivša supruga Dajana Paunović u jednoj dečjoj igraonici. Iako je bračni par nakon razvoda ostao u korektnim odnosima, voditelj je bio sprečen da prisustvuje zabavi, ali je tog dana pozvao sina i čestitao mu rođendan.

