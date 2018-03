ŠOK! GASTOZ OTKRIO SVE DETALJE: Evo u kakvoj je vezi bio sa Naidom i zašto više neće da je vidi

Voditeljka je upitala bivšeg pobednika i učesnika šeste sezone rijalitija "Parovi" Nenada Marinkovića Gastoza kako bi se osećao kada bi se Naida pojavila na vratima vile, da li bi voleo da uđe u vilu?

"Ne, to pitanje je malo čudno. Zvali ste je 1.000 puta kada nije došla do sada neće ni sada. Ustvari nemojte mene da pitate za bivšu devojku, ona i ja se nikada nismo poštovali. Neka uđe ne zanima me. Smorili smo sa pričom o Naidi, sada je bolje da pričamo o nekome drugom", zaključio je Gastoz.

"Ne bih voleo zbog nje da uđe ovde. Jedini način da se "opere" da je dobra osoba a ne neki đavo je da uđe u vilu. Želim da bude srećna a u rijalitiju to neće biti", rekao je Gastoz.

foto: Printskrin

Kurir.rs/Happy/Foto Nebojša Mandić

