DUŠAN SVILAR ZA KURIR: Nikad nisam bio prijatelj sa Miljanom Kulić! Prijavio sam je policiji zbog pretećih poruka!

Pobednik treće sezone Zvezda Granda Dušan Svilar za Kurir je izjavio da nikada nije bio prijatelj sa Miljanom Kulić, koja je uživo programu rijalitija rekla da su bili prijatelji i da je zbog pevača završila u policiji jer mu je slala preteće poruke.

"Nikada se nisam dopisivao sa njom i nismo bili nikakvi prijatelji. Dobijao sam preteće poruke i prijavio sam je policiji. Sve poruke imaju i u Mupu Srbije, a to je bilo pre osam godina", rekao je Dušan Svilar za Kurir.

Miljana je danas u razgovoru sa Saškom Karan i Markom pričala o Dušanu Svilaru.

foto: Zorana Jevtić

"Dušan Svilar mi se mnogo dopadao, dopisivali smo se i čuli telefonom. Rekao mi je hoću da se dopisujemo, da mi uplatiš kredit i ja u četiri ujutro preskačem prozor, po snegu bosa idem uplačujem mu kredi, pričali smo, on je učio Korene, o istoriji smo pričali. I on se meni prestao javljati i ja mu pošaljem poruku da ga uplašim: "Vući će ti se creva po Beogradu". Dušan me prijavi policiji. Zvao me je inspektor za maloletničke delinkvente da dam izjavu. Rekla sam mu da mi se Dušan ne sviđa kao momak, već kao drug. Posle sam prešla u fan klub Dušana Lazića”, ispričala je dok su je ostali zadrugari zgranuto posmatrali.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto Damir Dervišagić

