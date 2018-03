TIHOMIR PROGOVORIO O POMIRENJU: Prava istina o meni i Anamariji tek će se čuti!

Tihomir Filipović je progovorio o pomirenju sa Anamarijom Džambazov.



Pravi šok je nastao kada si ušetao u vilu kao regularni takmičar? Kako se sada osećaš i primetiš li sujetu sa nečije strane, a ko te je najviše podržao?

"Osećaj je super. Sujeta je prisutna u gotovo celoj vili. Ima tu par ljudi sa kojima sam super i sa kojima provodim vreme, ostali mi nisu bitni. Dok sam bio napolju najviše me je podržavala Vesna Rivas."

Ti i Anamarija ste šokirali javnost priznanjem da nikada niste bili u vezi? Kako je moguće da ste se toliko krili i od fanova da ste u lažnoj vezi? Da li ti je barem krivo zbog ljudi koji te podržavaju?

"Ja nisam priznao da nismo bili u vezi, već dotična, tako da je bolje da ovo pitanje njoj postavite. Veza je postojala i završila se napolju posle dva meseca. Ja imam moje ljude, moje devojčice, prelepe ostvarene bakice koje znaju celu istinu i ja nemam kome da se pravdam. Rijaliti je dugačak, a prava istina o kojoj ja pričam tek sledi."

Zašto si tek sad rešio da priznaš pravu istinu, da li je to bila možda taktika za ulazak u vilu?

" Taktike, taktike, nema tu romantike. Ja istinu ne bih ni iznosio da dotična nije prva počela da iznosi neistine o vezi, što je strašno. To je trebalo da ostane između nas, ali nažalost njena inteligencija i njena želja za popularnošću je bila jača i iznela je to. Ja samo moram da se branim, inače ne bih ni prokomentarisao to."

Postoje li šanse da se ti i Anamarija ipak pomirite posle svega i barem ostanete prijatelji? Ona je veoma povređena i više puta je naglasila da si prevarant.

"Ne, nikakve šanse za pomirenje ne postoje, jer je to zatvorena knjiga. Bilo, prošlo, idemo dalje. Život je mnogo lep i treba ga iskoristiti i uživati u njemu."

Tvoj otac se javio putem produkcije i rekao da budeš ono što jesi i da ne igraš "prljavo". Plašiš li se da si obrukao svoju porodicu ovim postupkom?

" Ovo pitanje je jako komplikovano, jer mi se uvlači porodica, što ja ne želim tako da moj odgovor na ovo pitanje, da prava istina je pokriva pravim dokazima u pisanoj formi. Ja imam podršku mog oca i moje porodice, jer nikad u životu nisam igrao prljavo. Vaspitan sam da su obraz, čast i poštenje jedine vrednosti koje nemaju cenu."

