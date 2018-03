(VIDEO) VOLELI SU SE I ONA JE SLAVILA SVE NJEGOVE POBEDE: Ovu pesmu je Ksenija Pajčin posvetila slavnom srpskom fudbaleru!

Pre osam godina desila se najveća tragedija na srpskoj estradi. Kseniju Pajčin je 16. marta 2010. godine ubio njen dečko maneken Filip Kapisoda koji je posle toga izvršio samoubistvo.

Iza Ksenije Pajčin ostala je velika tuga, lepe uspomene na nju i ono što je radila, brojni hitovi, kao i nikad do kraja ispričane priče o ljubavnim romansama koje i danas intrigiraju javnost.

Jedna od njih bila je i sa jednim našim legendarnim fudbalerom, kojem je Ksenija 1997. godine otpevala pesmu "Sviđa mi se on".

U spotu je Ksenija kako đuska, a iza nje se u više navrata smenjuje upravo njegov lik, sa utakmica. Reč je o Predragu Peđi Mijatoviću, a za vezu sa njim svi su znali. Ipak, iako je u pitanju bila jaka ljubav, nije potrajala.

"U ljubavi sam strastvena, nisam posesivna niti romantična, a ni ljubomorna! Nisam manipulator, osim ako mi to neko ne dozvoli, ali ne volim mnogo da pričam. Ako me voli, sve će shvatiti. Kada raskidam, kažem dečku da je majmunčina i da me ostavi na miru jer ne mogu da ga podnesem. Šalu na stranu, ja sam dugo u ovom poslu i uvek je bilo momaka koji se bore za nešto, a ni sami ne znaju za šta... Muškarcima je uvek smetalo to što sam samo svoja. To najviše smeta u bilo kojem odnosu, zato treba imati prave ljude uz sebe. Generalno, mnogo patim i veoma sam emotivna", svojevremeno je pričala Ksenija na temu ljubavi.

