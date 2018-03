NOVA LJUBAV U RIJALITIJU: Sevnule varnice između Čede i Irme!

Nova ljubav se rađa u Parovima. Novi učesnik Čeda je bacio oko na Irmu.

Kako je tokom nedeljnog ručka otkriveno on se poveravao Spahi da mu se sviđa Irma, a sinoć su na žurki bili i poprilično prisni.

Desio se poljubac između ovo dvoje učesnika.

Irma nije znala za simpatije dok joj nije Spaho rekao danas u dvorištu, ali je i demantovala da su se poljubili.

"Ja sam se iznenadila to mi je Spaho sad rekao napolju. I meni je on interesantna, simpatičan, nismo se još poljubili to se nije desilo", rekla je Irma.

