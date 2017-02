ADVOKAT OTKRIVA: Ovo mu je Čabarkapa REKAO u zatvoru, a Ljuba mu je PRETILA zbog toga!

Već duže vreme spekuliše se o tome da li je Aleksandar Čabarkapa bio u vezi sa Ljubom Pantović pre nego što je ona ušla u rijaliti.

Zorana Jevtić, Printscreen

Ljuba je to oštro demantovala, ali advokat tvrdi da on zna pravu istinu.

Printscreen

"On je pitao kako "Parovi" i tako smo počeli tu priču. Dečko je otvorio dušu i rekao da je bio sa Ljubom pre njenog ulaska u rijaliti, ali da to ne sme da kaže jer mu Ljuba preti. Kao advokat pretpostavljam da ona zna nešto o njemu, šta je radio, pa ga drži u šaci. Dok je ona bila tamo, ovo dete se zaljubilo i to je to. Isto tako mi je rekao Aleksandar", izjavio je advokat.

Printscreen

Još se ne zna šta je zapravo prava istina.

EPK

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Printscreen