BILJANA UŽIVA U VEZI SA 13 GODINA MLAĐIM: Dečko hoće da se ženi, a njoj se ne udaje

Biljana Sečivanović već neko vreme uživa u vezi sa 13 godina mlađim dečkom Rašom Todorovićem, s kojim se upoznala na splavu na kojem on radi kao menadžer. On se hvalio svom društvu kako će se oženiti pevačicom, ali ona još ne želi da se uda za njega.

- Ne planiram da se udajem. Nikad ne reci nikad, ali za sada ne pomišljam na to. Fokusirana sam samo na svog sina, posao, i to je to - rekla je folkerka.



