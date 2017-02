DARA BUBAMARA ZA KURIR: Minimaks je zauvek moj zaštitni znak!

Nije se još rodio tako duhovit čovek kao što je bio on. Svi ovi posle njega nisu toliko jaki i originalni kao Mića. Pored toga što je bio šoumen, bio je i izvrstan čovek, kaže Dara Bubamara

Na današnji dan pre 12 godina preminuo je Milovan Ilić Minimaks, radio i TV novinar i pisac. Bio je prvi voditelj tok-šoua u Jugoslaviji, čuvene „Minimaksovizije“, u kojoj su gostovali bukvalno svi: pevači, sportisti, glumci, političari.



Tada se znalo: ako želiš da uspeš u karijeri, moraš gostovati kod Minimaksa. Pomogao je mnogima, a gostovanja kod njega nikad neće zaboraviti ni Dara Bubamara.

- Minimaks mi je mnogo pomogao. Bila sam njegova glavna muza. Upoznali smo se još dok sam bila u bendu Košava sa Dunava. Svirali smo na Tašu, on je imao radijsku esmisiju „Tup-tup“, u kojoj nas je predstavio. Rekao je: „Svetom sida hara, a Beogradom Dara Bubamara!“ Gurao nas je baš dugo, onda smo snimili hit „Košava“ i gostovali kod njega na televiziji. Tada su svi videli koliko sam otkačena i zabavna. Moja karijera je posle toga rasla, a njegovi šou-programi bili su sve gledaniji. Stvarno smo bili spoj - priča Dara za Kurir.



Kaže da često pomisli na njega, pogotovo kad gleda TV emisije.

- Nije se još rodio tako duhovit čovek kao što je bio on. Sve ovi posle njega nisu toliko jaki i originalni, niko nije mozak kao što je bio Minimaks. A bio je i izvrstan čovek, prijatelj, uzoran suprug i otac. Mislim da je prerano otišao. Ceo život će on biti moj zaštitni znak. Ljudi koji su ga voleli i dan-danas ga se sećaju s velikom ljubavlju i tugom - kaže setno Dara Bubamara.

Kobni rak

SAHRANJEN 40 DANA POSLE SUPRUGE BILJANE



Milovan ilić Minimaks preminuo je 9. februara 2005. od raka jetre u bolnici u Padovi. Mesec i po pre njega od raka kostiju umrla je njegova supruga Biljana, a Mića je otišao na onaj svet ne saznavši za to, jer mu nisu saopštili iz razumljivih razloga.

- Mića je umro na dan kad su njegovoj ženi Biljani davali četrdesetodnevni pomen. Sećam se da je tada neko rekao: „Žena je došla po njega da se više ne muči.“ Baš tužno - seća se Zorana Pavić.



Minimaksov sin Vladimir, nekada poznat i po rep nadimku Ila, uspešno je operisao tumor pre tri godine. Voditelj s Biljanom ima i ćerku Anu, a iz prethodnog braka sina Igora.

