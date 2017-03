DUET SNOVA Đani i Lapsus band udružili snage: Evo kako zvuči Grešna vila!

Članovi najvećeg internet fenomena na Balkanu i popularni pevač našli su se u studiju kod hitmejkera Baneta Opačića, gde su ukrstili glasove, a kako je to zvučalo, uverite se i sami.



Oni će ovih dana snimiti i finalnu verziju pesme pod nazivom „Grešna vila“ koja će biti svojevrstan poklon za sve one koji budu došli na koncert popularnog pevača.



"Dogovor je pao za nekoliko minuta i radujem se što ću sarađivati sa ovim momcima koji su postali najveća muzička internet senzacija na Balkanu. To su postigli pevajući obrade, između ostalog mojih pesama, a sad će imati i autentičnu, našu zajedničku stvar da pevaju. Pesma će prvo izvođenje imati u Centru „Sava“ i nadam se da će publika na nju reagovati kao što smo mi reagovali kada smo je prvi put čuli", nije skrivao zadovoljstvo Đani, dok su miljenici mlade generacije već počeli da prave planove i o ekranizaciji numere.





"Želja nam je da pesma što pre dobije i spot. Čast nam je i zadovoljstvo što je Đani odlučio da baš sa nama snimi duet", rekli su momci čiji je poslednji spot za pesmu „Budalo“ oborio sve rekorde kao prva pesma u istoriji koja je bila na mestu broj jedan po gledanosti tokom pune dve nedelje u Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori, sakupivši za 14 dana preko 4 miliona pregleda.Pogledajte tizer za novu pesmu:

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: PR