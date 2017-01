IMAJU ISTOG HIRURGA: Pronađi razliku između Karamele, Sani i Peje

Uglavnom ih pojedinci prozivaju da posećuju istog estetskog hirurga, što su Karamela i Sani čak i potvrdili svojevremeno, dok je za Peju još nepoznato da li je koristio usluge plastičara kako bi održao mladalački izgled.

Karamela



Goran Stojićević ima identičan oblik i veličinu usana kao Sani, a ono što je još zanimljivije jeste da ih je uradio u istom periodu kad i bivša manekenka. Imitator nikad nije imao problem da prizna da je pobornik silikona, naprotiv, čak je zbog toga pravio šale na svoj račun.

- Ja sam morao da potražim pomoć hirurga. Šta ću kad mi majka priroda nije dala lepe usne, pa sam morao to da popravim - izjavio je pre desetak godina Karamela.



Sani Armani



Sani je javnosti postala poznata još dok je bila u braku s fudbalerom Nikolom Lazetićem, a pažnju na sebe je skrenula kad je učestvovala u rijalitiju „Veliki brat“.

Još pre skoro 15 godina prvi put je posetila estetskog hirurga, koji joj je ubrizgao silikon u usne, o čemu je javno govorila. Spekulisalo sa da je ubrizgavala strano telo i u jagodice kako bi izgledale veće, ali to nikad nije potvrdila.



Zoran Pejić Peja



Zoran Pejić ne prestaje da šokira pratioce i prijatelje na društvenim mrežama pošto svakodnevno postavlja fotografije nastale u kozmetičkim salonima, koje posećuje kako bi izgledao što mlađe. Voditelj je oduvek vodio računa o izgledu, ali u poslednje vreme to je postalo znatno intenzivnije, čak je i obrve istetovirao, pa ne treba da nas začudi ako uskoro reši da se podvrgne i nekom radikalnijem estetskom zahvatu.





Ivan Ercegovčević





Autor: Foto: Damir Dervišagić,Foto: Zorana Jevtić