KARAĐORĐEV BRAT UŠAO U PAROVE: Ljuba je ukrala bager mom bratu i prodala ga za 10.000 evra

On se u vili "Parova" susreo sa Ljubom posle 2 godine. Ljuba se iznervirala kada ga je videla a navela je da Srboljub bolestan jer je posmatrao sobu njenu ćerke.

"Onaj ko prisluškuje sobu svoje bratanice po meni je za vešala", rekla je Pantovićeva, a Srboljub je dodao da nije prisluškivao i dodao da Ljuba voli da se eksponira u medijima i rijalitiju.

Podsetimo, Srboljub je kontaktirao Kurir i naveo da sumnja da se njegova bratanica zabavlja sa dečkom njene majke. Rekao je da sumnja da je Aleksandra u drugom stanju i da nosi dete Aleksandra Čabrakape, a otkrio je zbog čega je rešio da kontaktira Kurir i otkrio detalje.

Srboljub je doneo i pokazao slike bagera i rekao da je Ljuba otela bager njegovom bratu.

"Uzela je bager i prodala on se nalazi u Malom mokrom lugu, za nekih 10.000 evra. Ali bager joj je oprošten. Pokušaj iznude je vršen preko moje porodice. Ovde je ugovor, ona je posle bila kupac tog bagera."

Ljuba je pričala i otkrila da je životno bila ugrožena zbog Srboljuba Subotića.

"On je na sve žive načine nas maltertirao. Ranije sam bila mirnija, prag tolerancije je bila veća, ja sam volela mog muža ali ta ljubav se raspršila. Ovaj ovde je jedan od parazita. On je nas gađao ciglama, gađao nam kola, pretio nam..." navela je Pantovićeva i otkrila da u SUP-u postoji zapisnik kada je komšinica prijavila Srboljuba koji se porodicom napao Ljubinu ćerku Aleksandru Subotić.

"On je njoj razbio glavu. Ja sam odvela svoju decu, misleći da sam na taj način zaštitila. Međutim oni su se potrudili da na sve načine puštaju pipke iz osvete meni. Išli su preko dece i ona sad ulazi da uništi Ljjubu. Sve je očigledno", rekla je Ljuba i nastavila da priča o događaju kada je Srboljub razbio glavu Aleksandri.

"Razbio joj je glavu i imala je čvorugu". Reč je dobila Aleksandra koja je otkrila da je Srboljub napao njenu ćerku Magdalenu koju je udario.

"Njegova ćerka je izašla i počela da me gađa nečim kroz prozor a ja sam držala dete u rukama. Naišla je komšinica i uzela dete da bi gledalo sve to. Tada je došla i njegova žena i ja sam dobila batine od njega, njegove žene i ćerke. U jednom trenutku ja sam ležala na patosu, a žena i ćerka su bile preko mene. Došao je komšija i rekao da ćerka i žena mene puste, to je komšinica sve viela i pozvala policiju", ispričala je Aleksandra.

Srboljub je doneo slike na kojima Aleksandra drži nož a Subotićeva je objasnila o čemu je reč. Naime, njoj je Karađorđev brat gasio struju a ona je sa nožem u rukama samo došla kako bi namestila osigurače.

Nakon svađe Ljube i njenog bivšeg devera, Srboljub je pokazao pisma a novinarka je otkrila da ju je tokom danas iz zatvora pozvao Aleksandar Čabarkapa. Čabrakapa je rekao da je imao dva puta odnos sa Srboljubovom ženom, kao i da se njegova žena žalila da je Srboljub sedam godina impotentan.

"Ona je ološ, majka dvoje dece. U svim delima i ne delima mog brata je učestovala", rekao je Srboljub i pokazao sliku na kojoj je Ljuba sa pištoljem.

