MEDUZA PREŠLA SVE GRANICE: Otac i baka je se odrekli, evo zbog čega

Sandra je u emisiji u kojoj je bila gost Bojane Ristivojević izjavila da sa bakom nije u kontaktu otkako se pojavila u "Zvezda na 24 sata" gde je izjavila da je "Sveti Sava" himna Srbije.

"Kada sam se pojavila u emisiji koja me je proslavila baba je bila protiv toga i rekla mi je da ako nastavim da se tako pojavljujem u javnosti da za nju vise ne postojim. To je bilo u martu. Nikad se posle nismo cule i nije mi zao. Nikad nije bila dobra baba", rekla je Meduza i rekla da je se odrekao i otac.

"Otac me se isto odrekao. Rekao mi je ako nastavim da postavljam gole slike da prekidamo komunikaciju i da mi vise neće davati novac. I ne treba mi. Ne volim kad me neko uslovljava. Drago mi je što su se moji razveli pre četiri godine i što živim samo sa majkom, jer me ona podržava u svemu. Ponosna je sto sam u "Parovima"", rekla je Sandra, a potom joj se pridružila i majka koja je izjavila da ju je upravo ona slikala golu za Instagram.

"Ja zaista ne vidim u čemu je problem. Da li viđamo devojke polugole na plaži? Da! Ne treba se stideti svog izgleda", rekla je Meduzina majka.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Alo,Foto: Printscreen