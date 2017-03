POZNATA GLUMICA O POKOJNOM PRIJATELJU Dara Džokić: Nema dana da ne pomenem mog Marinka!

O pokojnom kolegi i dalje sa suzama govore njegove kolege. Među njima je i Dara Džokić.

- Bio je tako mlad, talentovan i voljen. On je u Ateljeu 212 bio jedan od najomiljenijih kolega. Još ne možemo da prihvatimo da ga više nema. Pominjemo ga svakodnevno. Užasan gubitak. Mnogo mi je teško - kaže Dara.



Branislav Lečić nikad neće zaboraviti Marinkov osmeh.

- Sećanje na njega veoma boli zato što je oduvek bio divan, nasmejan i optimističan. Teška je nepravda što njega nema - kaže Lečić.



Branislav otkriva i da mu je Madžgalj pomagao kada bi zaboravio tekst usred predstave.

- Uvek sam razlikovao glumce koji se zbog greške šokiraju i blokiraju i one koji to prihvate kao stimulans, pa zajedno idemo u još veći kvalitet. E to drugo je bio Marinko - rekao je Lečić.

