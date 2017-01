RADIŠA TRAJKOVIĆ ÐANI: Brak čuvam, a kre.em sa strane!

Radiša Trajković Ðani dočekao je svojih pet minuta. On je trenutno, što priznaju i njegove kolege, najveća zvezda među narodnjacima. I to zahvaljujući Egzitu. Jer, da nije bilo ankete u kojoj ga je publika izabrala za pevača kog želi da vide na čuvenom festivalu, ko zna da li bi se vinuo u ovolike visine.

- Ozbiljno se spremam za Egzit! Organizatori su me ponizili, kao ko je taj Ðani, ali se onda uključila moja armija fanova, pa su se prepali. Videli su s kim imaju posla. Ako su mogli Zvonko Bogdan i Šaban Bajramović da pevaju tamo, mogu i ja. Pa, ja ću biti Tito na Egzitu.



Kad kažeš da su videli s kim imaju posla, na šta tačno misliš?



- Ja sam svetska zvezda, i to mnogi znaju. Ti iz Egzita su propustili jednu veliku stvar u mom životu, a to je da sam zajebant, brat. Oni ne znaju koliko vredim. Ja, bre, imam ogromnu familiju.



- Kako zašto?! Pa, moja familija su svi ljudi koji me vole. A ja se njima potpuno dam. Imam vremena za njih kad god me i gde god me zaustave. Sram bilo one kolege, neću da ih imenujem, koji olade klince koji hoće da se slikaju s njima. Zamislite kako je tom detetu kome jedan veliki pevač kaže: „Ajde beži, mali.“ Kad oteraš tu decu, onda si dno.- Varam je tri puta dnevno. Šta ima veze, pa to je danas moderno. Brak čuvam, a krešem sa strane.

- Pa i ona zna da bez žene i piva ne mogu. Bilo bi ružno da kažem da je nisam prevario kad jesam. Ja sam, ljudi, pravi Balkanac! Znam da se te žene posle zaljube u mene, ali ne mogu da sedim na deset stolica. Moja jedina stolica je Slađana Trajković.- Kocka i droga su dno dna. Ja to znam. Probao sam i jedno i drugo. Od droge nisam imao nikakav osećaj, čak sam bio miran kao beba. Zamislite mene ovako hiperaktivnog u tom stanju. Ljudi su me pitali šta mi je, a ja nisam znao šta da im kažem. Je.o mi pas majku, koji sam ku.ac probao. Probao sam i travke i sva čuda, kako nisam crko, je.o me ko mi dao. Iglu nisam probao i nisam se karao u bulju. Da mi se droga svidela, nastavio bih da je uzimam, ali pošto nije, batalio sam je.

- Još mi je malo ostalo. Oko 100.000 evra. Vratiću i to.- Ja sam lepak za političare i kriminalce. Srećan sam što ih poznajem. Oni su moja braća. Zahvaljujući njima sam zaštićen ko beli medved. Bog neka ih poživi sve. Nekad sam u kontra klanovima, ali ja nikad ne grešim u priči. Sa svima sam korektan. Hranim porodicu od toga. Ništa ne radim, ne drukam. Nisam nikad bio murijaš.- Mnogo puta! Nisu me ucenjivali, ali sam morao da objašnjavam šta i kako. Mene prate ozbiljne službe. Znam to. Ne šalim se. Nisam im ja interesantan, ali jesu oni kojima pevam.- Da se skinem go i da se slikam za neki časopis. Imam šta da pokažem!

Palmi pevam na svim proslavama

KO TE OD POLITIČARA NAJČEŠĆE ZOVE DA MU PEVAŠ?



- Palma. Njemu pevam na svakoj žurki. To su proslave zatvorenog tipa. Na svim biznis forumima mu pevam.

Miroslav jedini proda karte

KAD ĆEŠ TI IMATI KONCERT U BEOGRADU? Održaću koncert u Sava centru 8. i 9. aprila sledeće godine, a možda 10. i 11. Znam da će Sava centar biti mali, ali pošto prvi put organizujem koncert, onda ću biti skroman. Svi jure Arenu, a ja ne želim da šaljem karte poštom kako bi ljudi došli. Neću da bude ono „Ðani održao koncert i podelio karte“. Miroslav Ilić jedini sve proda.





