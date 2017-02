RAKOČEVIĆKIN MUŽ OTKRIVA: Nisam oženio Vericu jer je ostala TRUDNA!

Darko je istakao da sa Vericom nije zbog loše finansijske situacije.

"Da jednom za sva vremena to demistifikujemo, ja mogu da kupim Maserati, moj otac je magnat naftni u Vojvodini, svega imamo, ali ja neću. Moj otac je veliki šmeker i drugačije me je učio", objašnjavao on, a Verica dodaje:

foto Printscreen

"Prosto znam da me nikad kao čoveka ne bi izneverio, da mi ništa ne bi uradio iza leđa, da ne bi dozvolio da budem ponižena".

Kauzmančević je potom zaključio:

"To je prva žena koju sam upoznao da ne laže. Zato smo se i uzeli. Nije ostala trudna, pa sam morao da je ženim. Nismo se zabavljali 17 godina pa sam morao da je ženim. Nije mi poslednji voz, pa sam kao morao da je ženim", rekli su oni u emisiji Ekskluziv TV Prva.

foto Printscreen

Autor: EPK