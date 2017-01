RASTA I ŠERIFOVIĆKA SU NAJVEĆI JE*AČI: Saša Vidić skenirao srpsku estradu!

- Braćo Srbi, prođe i ovaj mali Božić, a Rasta i Mara ostaše zapamćeni ko dva najveća je.ača Srbije - napisao je Vidić aludirajući na muža Ane Nikolić i Šerifovićku, koja je bila u centru pažnje zbog veze s Elenom Karić, a zatim se osvrnuo i na portparolku Hitne pomoći:

- Meni je samo žao što Nada Macura nije postala mis mokre majice, pa nek ide život... Naš narod i nema gde da ode pošto smo i k.... odavno istrošili na razne budale. Što se tiče tradicionalnog vatrometa, bolje da ste zvali Đošu da prdne u sveću, otopio bi led do Budimpešte i osvetlio put ovom napaćenom „nebeskom narodu“ do Vitlejema.



Vidić je poentirao ovim statusom:

- Evo, pustio sam Baju Malog Knindžu i mazim poster Ane B..... Doktore, je l‘ to OK?



M. D.

Autor: Foto: Zorana Jevtić,Foto: Nemanja Pančić