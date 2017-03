SAŠA POPOVIĆ JEDVA PREBOLEO PEVAČICU: Evo na čije VELIKE GRUDI se ložio

- Dok se nisam oženio Suzanom Jovanović, bio sam zaljubljen u Biljanu Jevtić. Kakva je ona riba bila! Pored toga što je bila dobra pevačica, bila je prelepa i imala je velike, prirodne grudi. To mi se uvek dopadalo kod nje. Sretao sam je na nastupima i družili smo se, ali među nama se nikada ništa nije desilo. E onda ju je preoteo Aca Ilić, koji se ubrzo i oženio njome. Pretekao me je! Ne znam šta je videla na njemu (smeh) - rekao je direktor „Granda“.



S druge strane, Bilja kaže da je Saša nikada nije interesovao kao muškarac.



- Lepo je kada je neko u nekog zaljubljen, ali moj suprug je taj koji je osvojio moje srce. Nikad nisam radila sa Sašom. Imali smo samo jedan susret, kada me je pokojna Rada Todorović Babić vodila na Brenin koncert da vidim kako izgleda. Tek sam počinjala i bila sam njen pulen. Tada sam prvi put videla Sašu. Nisam znala da sam mu se dopadala, ali to nije ružno. Nikada nisam obraćala pažnju na njega, a pogotovo na to kakav je frajer bio. Tvrdim samo da je divan drug i čovek prema meni, ali nisam ga nikad gledala na taj način. Čim sam počela karijeru 1983, upoznala sam Aleksandra i tada su za mene završene sve priče o frajerim. On ih je sve oterao i preduhitrio - rekla je pevačica za Kurir Stars.



