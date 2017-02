SPASINE IDEJE UNAPREDILA BRENA: Samo sam štipkala, nisam jahala

Spasa Nikolić (nekada Mečanin), prva pevačica grupe Saše Popovića, nakon odlaska sa scene posvetila se porodici, suprugu Mališi i sinu Milošu.



Život je nije mazio: prvo dete je izgubila u ranoj trudnoći, a suprug joj je stradao u saobraćajki nakon tri godine braka.

- Uspela sam da se pošle teške tragedije otrgnem iz svega toga što me je snašlo. Radila sam kao kućna pomoćnica u Švajcarskoj, čuvala stare ljude. Bila sam izuzetno plaćena za te poslove. Pevala sam dok sam čistila, pa su me čuli i angažovali. Ništa me nisu razumeli, ali im se mnogo dopalo kako pevam pesmu „Zora je“ Nede Ukraden. Nisu žalili pare za to - priča nam Spasa.



Takođe naglašava da nikada, kao što je kasnije radila Brena, nije jahala Sašu Popovića!

- Kad sam videla Brenu na ramenima Saše Popovića, pomislila sam kako uopšte taj čovek može da izdrži tu ženu. Ta poza mi je bila smešna. Ja sam volela da štipnem, da pipnem. To je bio deo našeg programa, ali nikad nikome nisam sela u krilo. Nisam mogla da stojim ko prosac, držim mikrofon i samo pevam jedne te iste pesme. Moralo je nešto da se dešava da bi ljudi pričali o nama i zato sam uvela te neke svoje fore.



Ko je bokser koji ju je oteo sa scene

LJUBAV NA PRVI POGLED



Spasa Mečanin bila je udata za boksera Mališu Nikolića, koji ju je upoznao dok je bila u grupi Lira šou, preteči Slatkog greha.

- Bila je to ljubav na prvi pogled. Mališa je bio veliko ime našeg boksa, ali bio je mnogo dosadan (smeh). Nije se odvajao od mene! Mi smo se uzeli u roku od tri dana. Ja sam mu posle dočeka Nove godine 1980. rekla da želim da mu rodim sina. Radovali smo se našoj bebi, izgubili je, patili smo, ali kasnije smo dobili sina Miloša. On je moj dijamant, koji sad mene izdržava. Ima 35 godina, trenutno čeka poziv za kruzer i videćemo gde će ubuduće živeti.

